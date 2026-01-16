झारखंड में सर्दी का सितम जारी, रांची जिले में 1 डिग्री पर पहुंचा पारा; आने वाले दिनों में क्या अनुमान
झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले के मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह और रात के समय कनकनी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में शीतलहर के हालात बने रह सकते हैं।
झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले के मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह और रात के समय कनकनी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में शीतलहर के हालात बने रह सकते हैं।
झारखंड में पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। राज्य में सबसे ठंडा खूंटी जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।गुमला के तापमान में उछाल देखने को मिला और यहां का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया।
गुरुवार के मुकाबले रांची के न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आई है। यहां का तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम का पारा अभी भी नौ डिग्री से नीचे या इसके करीब चल रहा है। रांची जिले के मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा। वहीं, कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में शीतलहर के हालात बने रह सकते हैं। विभाग ने अगले चार दिन में राज्य के न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री तक वृद्धि होने का अनुमान लगाया है।
रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड के निचले क्षोभमंडल में उत्तर-पश्चिम से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं के कारण ठंड का प्रकोप है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है।
इस बीच, रांची प्रशासन ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह जारी की है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने एक बयान में कहा कि इस स्थिति में ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से खुद को बचाना बेहद जरूरी है।