Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather update colwave is continue in several districts
झारखंड में सर्दी का सितम जारी, रांची जिले में 1 डिग्री पर पहुंचा पारा; आने वाले दिनों में क्या अनुमान

झारखंड में सर्दी का सितम जारी, रांची जिले में 1 डिग्री पर पहुंचा पारा; आने वाले दिनों में क्या अनुमान

संक्षेप:

झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले के मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह और रात के समय कनकनी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में शीतलहर के हालात बने रह सकते हैं।

Jan 16, 2026 06:06 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले के मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह और रात के समय कनकनी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में शीतलहर के हालात बने रह सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

झारखंड में पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। राज्य में सबसे ठंडा खूंटी जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।गुमला के तापमान में उछाल देखने को मिला और यहां का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया।

गुरुवार के मुकाबले रांची के न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आई है। यहां का तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम का पारा अभी भी नौ डिग्री से नीचे या इसके करीब चल रहा है। रांची जिले के मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा। वहीं, कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में शीतलहर के हालात बने रह सकते हैं। विभाग ने अगले चार दिन में राज्य के न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री तक वृद्धि होने का अनुमान लगाया है।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड के निचले क्षोभमंडल में उत्तर-पश्चिम से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं के कारण ठंड का प्रकोप है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है।

इस बीच, रांची प्रशासन ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह जारी की है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने एक बयान में कहा कि इस स्थिति में ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से खुद को बचाना बेहद जरूरी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।