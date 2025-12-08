सर्द हवाओं से ठिठुरा झारखंड, अगले चार दिन पड़ेगा पाला, 2.6 डिग्री तक गिरा पारा

संक्षेप: राज्य के उत्तरी जिलों और पूर्वी सिंहभूम में इसका ज्यादा असर रह सकता है। सर्द हवाओं के प्रवाह के कारण रांची, गुमला, खूंटी, मेदिनीनगर, लोहरदगा, जमशेदपुर, बोकारो, सरायकेला, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम में रविवार को न्यूनतम तापमान दस डिग्री से नीचे रहा।

सर्द हवाओं से अब झारखंड ठिठुर रहा है। ठंड काफी बढ़ गई है। राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब पांच डिग्री तक नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटों में गुमला सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रहा, जबकि कांके का न्यूनतम पारा 4.4 और खूंटी का 5.0 डिग्री रहा। अगले चार दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुहासा बढ़ने के साथ पाला गिरने के आसार हैं।

खासकर राज्य के उत्तरी जिलों और पूर्वी सिंहभूम में इसका ज्यादा असर रह सकता है। सर्द हवाओं के प्रवाह के कारण रांची, गुमला, खूंटी, मेदिनीनगर, लोहरदगा, जमशेदपुर, बोकारो, सरायकेला, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम में रविवार को न्यूनतम तापमान दस डिग्री से नीचे रहा। राज्य में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का रहा। वहीं अधिकतम पारा सबसे कम 22.5 डिग्री गुमला का रहा। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री तक नीचे चल रहा है।

जिला न्यूनतम गुमला - 3.5 खूंटी - 5.0 मेदिनीनगर - 6.5 हजारीबाग - 6.5 रांची - 7.5 लोहरदगा - 7.5 बोकारो - 8.2 प सिंहभूम - 8.5 कोडरमा - 9.2 जमशेदपुर - 9.6 देवघर - 9.7 मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तर की दिशा से आनेवाली बर्फीली हवा सीधे मैदानी भाग होते हुए झारखंड आ रही है। यहीं कारण है कि राज्य के पश्चिमी जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा और इसके समीपवर्ती जिलों में ज्यादा ठंड और कनकनी है। अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक बादल छा सकते हैं। लेकिन इससे मौसम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साफ मौसम के कारण ठंड बनी रहेगी।

पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री की कमी आयी। रांची का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रहा, जबकि सर्द हवा के कारण अधिकतम तापमान में करीब एक डिग्री की कमी आई। यहां का अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री दर्ज किया गया। यही कारण रहा कि अच्छी धूप के बावजूद दिन में घरों के भीतर ज्यादा ठंड का अहसास हुआ। कई लोग बाहर निकलकर धूप सेंकते नजर आए।