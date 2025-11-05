Hindustan Hindi News
झारखंड में कंपकंपी वाले दिन आ गए! 24 घंटे में 5 डिग्री तक लुढ़का पारा, मौसम अपडेट

संक्षेप: झारखंड में बादलों के छंटते ही पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे रांची समेत कई जिलों में लोगों को कनकनी महसूस हो रही है और मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में पारे के 13 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है।

Wed, 5 Nov 2025 07:52 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के आसमान से बादल पूरी तरह गायब होते ही ठंड बढ़ गई है। रात के तापमान में तेजी से कमी आ रही है। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान करीब चार से पांच डिग्री नीचे गिर गया है। रांची का सोमवार को न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री था, जो तीन डिग्री से अधिक गिरकर 15 पर पहुंच गया। इससे बुधवार की सुबह ठंड और कनकनी का अहसास हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों में सुबह में धुंध बढ़ने के साथ पारा और नीचे गिर सकता है। इस दौरान न्यूनतम पारे में और गिरावट हो सकती है। इससे तापमान 13.0 या इससे कम रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है। पूरे राज्य में यह एक से दो डिग्री के बीच है। वहीं, एक-दो जिलों को छोड़कर अधिकतम तापमान अभी सामान्य से करीब 3.4 डिग्री अधिक चल रहा है।

अभी साफ रहेगा मौसम

राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान खूंटी और देवघर का गिरा। मंगलवार को राज्य में खूंटी का न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा। यहां का तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, अगले चार दिनों के दौरान इन जिलों के तापमान में और गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राज्य के आसपास का भी मौसम साफ है। मौसम आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है। आसमान में अभी कोई सिस्टम बनने की संभावना नहीं है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
