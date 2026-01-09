झारखंड में शीतलहर का कहर, 1.5 डिग्री पर पहुंचा पारा; 6 जिलों के लिए येलो और 7 के लिए ऑरेंज अलर्ट

Hindustan Hindi News
Jan 09, 2026 04:41 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
झारखंड इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को झारखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। 13 जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। आईएमडी ने 6 जिलों के लिए येलो और 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, खूंटी में राज्य का सबसे कम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद डाल्टनगंज (3.2 डिग्री सेल्सियस) और बोकारो (3.3 डिग्री सेल्सियस) का स्थान रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान विभाग के केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के क्षोभमंडल में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है।

मौसम विभाग ने बताया कि बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, डाल्टनगंज (पलामू), लोहरदगा, पाकुर, रांची, सेराइकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग सहित सात जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिलों के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है। बुलेटिन के अनुसार, इन जिलों में शीत लहर की स्थिति शनिवार सुबह 8:30 बजे तक बनी रहने की संभावना है।

