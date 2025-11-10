गर्म कपड़े निकाल लीजिए, झारखंड में मौसम ने बदली चाल, दो दिन चलेगी शीतलहर

संक्षेप: मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, उत्तर की ठंडी हवा का रुख सीधा झारखंड की ओर है। इस वजह से ठंड में वृद्धि हुई है। ठंडी हवा अगले दो दिनों तक चलते रहने की संभावना है। इससे रात के ठंड में वृद्धि होगी।

झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान तीन से चार डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। राज्य में अगले दो दिन तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट से सोमवार और मंगलवार को छत्तीसगढ़ से सटे जिलों खासकर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुहासा में छाया रह सकता है। जबकि रांची समेत राज्य के शेष भागों में भी कनकनी बढ़ सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, उत्तर की ठंडी हवा का रुख सीधा झारखंड की ओर है। इस वजह से ठंड में वृद्धि हुई है। ठंडी हवा अगले दो दिनों तक चलते रहने की संभावना है। इससे रात के ठंड में वृद्धि होगी। इधर, रविवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 9.6 दर्ज किया गया। रांची का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान करीब तीन डिग्री नीचे गिरकर 11.8 दर्ज किया गया।

पलामू का न्यूनतम तापमान 11.3 और लातेहर में 11.5 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को चाईबासा का अधिकतम तापमान सर्वाधिक 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। वही मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29.2 और जमशेदपुर का 30 डिग्री रहा।