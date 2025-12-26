Hindustan Hindi News
झारखंड में 2.8 डिग्री तक गिरा तापमान, रांची में 31 दिसंबर तक कक्षाएं स्थगित; इन जिलों में अलर्ट

संक्षेप:

Dec 26, 2025 11:18 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में भीषण ठंड और शीतलहर की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया है। इसे देखते हुए रांची जिले में बालवाड़ी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 27 से 31 दिसंबर तक कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।

जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि बीएनएस की धारा 163 के तहत रांची जिले में संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों को 27 से 31 दिसंबर, 2025 तक बालवाड़ी से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं स्थगित करने का निर्देश दिया जाता है। रांची के जिला शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि हालांकि अधिकांश स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है, फिर भी कुछ स्कूलों में कक्षाएं चल रही हैं।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को रांची में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पारा अभी और भी गिर सकता है। अधिकारी ने बताया कि झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है।

उन्होंने बताया कि गुमला जिला सबसे ठंडा रहा, जहां पारा गिरकर 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि रांची, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा के लिए शनिवार सुबह 8:30 बजे तक शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है।

Jharkhand News
