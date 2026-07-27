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Jharkhand Weather Update: वेदर सिस्टम में बदलाव, अगले 48 घंटे तक इन इलाकों में भारी बारिश के आसार

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के वेदर सिस्टम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक राज्य को कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। कोल्हान प्रमंडल और उससे सटे खूंटी, रांची, सिमडेगा व गुमला जिलों में सोमवार और मंगलवार को घने बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।

झारखंड में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश के आसार।
झारखंड में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश के आसार।

बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो रहा निम्न दवाव का क्षेत्र अब तेजी से मजबूत होकर एक बड़े मौसम प्रणाली (बेदर सिस्टम) में तब्दील हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, सोमवार की शाम तक इसके अति गहरे निम्न दवाव क्षेत्र में बदलने के आसार हैं। यह सिस्टम ओडिशा के पारादीप व पश्चिम बंगाल के सागर डीप के बीच से होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद झारखंड के दक्षिणी हिस्से व ओडिशा के उत्तरी भाग को चुते हुए इसके छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस बदलते सिस्टम के असर से झारखंड के दक्षिणी भाग यानी कोल्हान प्रमंडल और उससे सटे खूंटी, रांची, सिमडेगा व गुमला जिलों में सोमवार व मंगलवार को घने बादल छाए रहेंगे। इसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे में इस सिस्टम के उत्तर की दिशा में बढ़ने की संभावना भी है। यदि ऐसा हुआ तो ओडिशा व छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।

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रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिन अच्छी बारिश के आसार है। डंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव सिस्टम व्यापक हो रहा है। इसके और बड़ा होने की संभावन के साथ यह अतिदाब बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। अभी यह ओडिशा के उत्तरी भाग और झारखंड के दक्षिण से होकर गुजरेगा। यदि यह सिस्टम उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है तो इसका अच्छा लाभ झारखंड के दक्षिणी भाग के जिलों को मिलेगा।

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पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य में मानसून की रफ्तार कापणी धीमी रही। रविवार कोरांची समेत राज्य के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहा और आंशिक बादलों के बीच धूप निकली। ऐसे में अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बीच राज्य में मामूली बारिश हुई। शनिवार से रविवार सुबह तक सिमडेगा में 23.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। नेतरहाट में 18.8 मिमी, धनबाद के पुटकी में 14.6 मिमी और पूर्वी सिंहभूम में 14.6 मिमी बारिश हुई। राजधानी रांची में नाममात्र की एक मिमी से भी कम बारिश दर्ज की गई।

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प्रमुख स्थानों का पारा

स्थान अधिकतम न्यूनतम

रांची 30.8 23.3

जमशेदपुर 33.2 25.2

मेदिनीनगर 34.8 25.5

बबेकारी 34.2 25.6

चाईबासा 33.4 24.6

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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