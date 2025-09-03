झारखंड मौसम पर बड़ा अपडेट, 3 दिन इन जिलों में होगी झमाझाम बारिश

Jharkhand Weather: रांची समेत झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय है। पूरे राज्य में बादल छाए हुए हैं और राजधानी समेत राज्य के विभिन्न भागों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, ये बारिश अभी 5 सितंबर तक चलती रहेगी।

Jharkhand Weather: रांची समेत झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय है। पूरे राज्य में बादल छाए हुए हैं और राजधानी समेत राज्य के विभिन्न भागों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक कई स्थानों पर बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मंगलवार को बारिश के कारण रांची का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया। यह पिछले 24 घंटे की तुलना में छह डिग्री कम है। जबकि, गोड्डा का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रांची में सबसे कम 7.4 मिमी ही हुई बारिश राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पलामू में हुई। यहां 78.4 मिमी बारिश हुई। गढ़वा में 59, गुमला में 49.1, पूर्वी सिंहभूम में 48.4, पाकुड़ में 32, धनबाद में 31.6, पश्चिमी सिंहभूम में 27, खूंटी में 26.8 और बोकारो में 26 मिमी बारिश हुई। रांची में केवल 7.4 मिमी बारिश हुई।

झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में रांची समेत विभिन्न जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अगले 24 घंटे के दौरान ओड़िशा से गुजरेगा। ऐसी स्थिति में मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश होगी।

निम्न दबाव का क्षेत्र आज व्यापक होगा मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी भाग पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र मंगलवार को भी अपनी जगह पर बना रहा। यह दिन के सुबह 8:30 बजे अपनी जगह पर केंद्रित रहकर व्यापक हो रहा है। इससे झारखंड में विशेष कर रांची समेत आसपास के जिलों में अच्छी बारिश होगी।