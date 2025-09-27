jharkhand weather today heavy rain alert in many districts आज कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, IMD ने दिया बड़ा अपडेट; कई जिलों में होगी बारिश, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather today heavy rain alert in many districts

आज कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, IMD ने दिया बड़ा अपडेट; कई जिलों में होगी बारिश

रांची समेत झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से दुर्गा पूजा आयोजन समिति की परेशानी बढ़ गई है। कई पंडालों के पास जलजमाव और कीचड़ से आयोजकों को दिक्कतें आ रही हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 27 Sep 2025 07:10 AM
share Share
Follow Us on
आज कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, IMD ने दिया बड़ा अपडेट; कई जिलों में होगी बारिश

रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से दुर्गा पूजा आयोजन समिति की परेशानी बढ़ गई है। कई पंडालों के पास जलजमाव और कीचड़ से आयोजकों को दिक्कतें आ रही हैं। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को बारिश के दौरान ठनका की चपेट में आने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हैं। मौसम विभाग ने आज भी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश का अपडेट दिया है।

ठनका से जमशेदपुर के बेड़ाम में दो किसानों की मौत हो गई। देवघर के पालाजोरी में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। उधर, बोकारो के बेरमो स्थित नावाडीह में वज्रपात से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई मवेशी चराने जंगल गए हुए थे। रामगढ़ के गोला स्थित साड़म में भी एक चरवाहे की मौत ठनका की चपेट में आने हो गई। उधर, बालूमाथ में वज्रपात की चपेट में आकर दो लोगों के घायल होने की सूचना है।

पंडालों की सजावट का काम बाधित

बता दें कि शुक्रवार को भी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश हुई। इससे पंडाल और उसके आसपास सजावट का काम बाधित हो गया है। वहीं पंडालों के आसपास दुकान लगाने का इंतजार कर रहे छोटे व्यवसायियों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं पंडालों का दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को चिंता सताने लगी है कि यदि बारिश ऐसे ही लगातार जारी रही तो परिवार के साथ वे मां के दर्शन के लिए कैसे निकल पाएंगे। राजधानी रांची में अधिकतर पूजा पंडालों के पट शुक्रवार तक खुल गए, लेकिन बारिश की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ न के बराबर रही। पंडालों के आसपास कीचड़ जम गया है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। आंधी-बारिश से हजारीबाग के इचाक के देवकुली गांव में शुक्रवार को दुर्गा पूजा का पंडाल ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सहयोग मांगा है।

रांची में 1524.9 मिमी बारिश

रांची में एक जून से अब तक 1524.9 मिमी बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य वर्षापात से 50 फीसदी अधिक है। एक जून से 26 जून तक राज्य में 1013.9 मिमी बारिश होती है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक रांची के तापमान में दो से तीन डिग्री गिरावट की संभावना जाहिर की है। यहां अधि. तापमान 31.6 डिग्री दर्ज हुआ।

आज भी बारिश के आसार, कल से राहत की उम्मीद

बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के कारण शनिवार को भी रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। हालांकि रविवार से बारिश में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार को राज्य के दक्षिणी भाग स्थित कोल्हान के सभी जिलों समेत खूंटी और सिमडेगा में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं रांची में भी रुक-रुककर हल्की बारिश हो सकती है। रविवार से बारिश में कमी आने पर पूजा मेले की रौनक लौट सकती है।