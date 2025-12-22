कोहरा-शीतलहर का डबल अटैक, फ्लाइट-ट्रेन सब लेट, झारखंड को ठंड से राहत नहीं

संक्षेप: घने कोहरे से दृश्यता न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इस वजह से विमान, रेल और बस सेवाएं बाधित हैं। सबसे अधिक प्रभाव विमान सेवा पर ही पड़ा है। रविवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सात विमानों को फिर रद्द कर दिया गया।

झारखंड में कुहासे के साथ ठंड काफी बढ़ गई है। कनकनी और कोहरे से जनजीवन बेहाल है। रविवार को लोहरदगा का न्यूनतम तापमान तीन पर पहुंच गया। जबकि राज्य के अन्य जिलों के तापमान में कमी आई है। लोहरदगा का पारा राज्य में सबसे नीचे 3 डिग्री, मैकलुस्कीगंज का 5, जबकि कांके का 7.3 डिग्री रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घने कोहरे से दृश्यता न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इस वजह से विमान, रेल और बस सेवाएं बाधित हैं। सबसे अधिक प्रभाव विमान सेवा पर ही पड़ा है। रविवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सात विमानों को फिर रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार, रांची में कुहासे की दृश्यता 400 मीटर रही। वहीं जमशेदपुर में यह 500 मीटर, जबकि मेदिनीनगर में 800 मीटर और देवघर में मात्र 200 मीटर रही।

जिला पारा (तापमान °C में) लोहरदगा 3.0 गुमला 5.2 मेदिनीनगर 6.9 लातेहार 7.2 रांची 7.8 हजारीबाग 8.1 खूंटी 9.1

राज्य में 24 घंटे में सात डिग्री तक गिरा पारा राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान एक से तीन डिग्री और अधिकतम एक से पांच डिग्री तक नीचे गिरा। इससे रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में रात की कनकनी काफी बढ़ गई। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों पलामू से संताल तक बिहार से लगे जिलों में सोमवार को घने कुहासे का यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, रविवार को सर्द हवाओं के कारण पारा में गिरावट आई। न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। रांची का न्यूनतम 7.8 डिग्री, गुमला का 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री दर्ज किया गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान सरायकेला का 24.1 डिग्री रहा। सर्द हवाओं के कारण इससे दिन में भी कनकनी का अहसास हो रहा है।