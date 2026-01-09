झारखंड में ठंड का कहर! शिमला और जम्मू से नीचे गिर गया तापमान; जमी बर्फ

संक्षेप: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गुरुवार को राज्य का न्यूनतम तापमान जम्मू और शिमला से भी नीचे चला गया।

Jan 09, 2026 06:40 am IST

झारखंड में कड़ाके की सर्दी अब हाड़ कंपा रही है। गुरुवार को न्यूनतम पारा शिमला और जम्मू के पारा से भी नीचे आ गया। रांची के मैकलुस्कीगंज लिटिल स्टार अकादमी स्कूल परिसर में पारा माइनस 1.5 डिग्री मापा गया। मैकलुस्कीगंज में सुबह ओस की बूंदें घास पर बर्फ की तरह जमी दिखी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौसम केंद्र की ओर से भारी ठंड व शीतलहर का यलो अलर्ट जारी होने के बाद रांची जिला प्रशासन ने सभी सरकारी, गैर-सरकारी व निजी स्कूलों में केजी से 12वीं तक की कक्षाएं नौ और 10 जनवरी तक स्थगित रखने का आदेश जारी किया है। हालांकि, इस अवधि में किसी स्कूल में पूर्व निर्धारित परीक्षा है, तो विद्यालय प्रबंधन परीक्षा का संचालन कर सकते हैं। इधर गुरुवार को राज्य के चार जिलों में पारा चार से नीचे रहा। इनमें हजारीबाग में 2.9, खूंटी में 3.2, मेदिनीनगर में 3.4 और लोहरदगा में 3.6 दर्ज किया गया।

दो दिन शीतलहर : 12 जिलों में शुक्रवार व शनिवार को शीतलहर चल सकती है। इनमें रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, प सिंहभूम शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में शनिवार तक कड़ाके की सर्दी कायम रह सकती है। इसके बाद तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।

मैकलुस्कीगंज के लिटिल स्टार अकादमी स्कूल परिसर में पारा माइनस 1.5 डिग्री मापा गया। वहीं गोर्डन गेस्ट हाउस में माइनस 2 डिग्री दर्ज किया गया। मैकलुस्कीगंज के राणा कॉटेज में माइनस 0.9 रहा। इधर, रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को हवा की गति 1.8 किमी प्रतिघंटे रिकॉर्ड की गई। इससे कनकनी का एहसास होता रहा।

राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान करीब छह डिग्री चल रहा है। रांची का न्यूनतम 8.5 डिग्री रहा। उधर, सरायकेला का न्यूनतम पारा 5.4, सिमडेगा का 5.5, बोकारो 5.5 दर्ज किया गया। राज्य के 12 जिलों का तापमान 8 डिग्री से नीचे चल रहा है।

पुराने हिल स्टेशन की याद दिला रहे कई जिले झारखंड में कड़ाके की सर्दी यहां के पुराने हिल स्टेशनों की याद दिला रहे हैं। कभी गर्मी के दिनों में बिहार की शिमला कहलाने वाली रांची में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंडे शहर में शुमार रहे हजारीबाग की ठंडी भी पुराने दिनों की याद दिला रही है। वहां गुरुवार को पारा 2.9 डिग्री रहा। वहीं लातेहार में नेतरहाट, गुमला और सिमडेगा के हिल स्टेशन की ठंड भी अपने पुराने तेवर दिखा रही है। यदि देश के उत्तरी हिस्सों में गुरुवार को न्यूनतम तापमान का आकलन करें तो जम्मू में 7.1, शिमला (एयरपोर्ट) 4.0, शिमला शहर 2.2, कुल्लू 1.4, धर्मशाला 3.4 और कटरा का न्यूनतम पारा 4.1 दर्ज किया गया।

जिलों का न्यूनतम तापमान जिले न्यूनतम

हजारीबाग 2.9

खूंटी 3.2

मेदिनीनगर 3.4

लोहरदगा 3.6

सरायकेला 5.4

सिमडेगा 5.5

बोकारो 5.5

चाईबासा 6.4

लातेहारा 7.6

पाकुड़ 8.0

कोडरमा 8.0

रांची 8.0

जमशेदपुर 8.4

देवघर 9.8

देश के उत्तरी भाग स्थित ठंडे शहर का न्यूनतम

शहर न्यूनतम

जम्मू 7.1

शिमला(एयरपोर) 4.0

शिमला शहर 2.2

कुल्लू 1.4

धर्मशाला 3.4