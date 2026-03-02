मार्च में ही मई-जून जैसी तपिश; झारखंड में तापमान 36°C पार, कैसा रहेगा मौसम?
झारखंड में इस साल मार्च में ही मई-जून जैसी भीषण गर्मी पड़ रही है। जमशेदपुर और लातेहार में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बारिश की कोई संभावना नहीं होने से होली पर भी तेज गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।
Jharkhand Mausam: झारखंड में इस साल मार्च की शुरुआत में ही मई-जून जैसी असामान्य गर्मी पड़ रही है। जमशेदपुर और लातेहार जैसे दक्षिणी जिलों में दिन का तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है जिससे रातें भी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम सक्रिय नहीं होने के कारण बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड में आगे धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी के संकेत नजर आ रहे हैं। होली पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञानी तापमान में बढ़ोतरी को जलवायु परिवर्तन का संकेत बता रहे हैं।
गर्म होने लगीं रातें
मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में इस साल मार्च की शुरुआत में ही बहुत गर्मी पड़ने लगी है। झारखंड के जमशेदपुर, लातेहार और सरायकेला, खरसावां जैसे दक्षिणी जिलों में तो मई-जून जैसी गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि वहां अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची में न्यूनतम तापमान 18.7, चाईबासा और सरायकेला में 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आलम यह है कि तापमान बढ़ने के कारण कारण लोग अब स्वेटर नहीं पहन रहे हैं।
न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी
जमशेदपुर और लातेहार में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे रात में भी गर्मी लग रही है। सरायकेला में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दक्षिणी जिलों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में उमस वाली गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गर्मी ने होली का मजा खराब कर दिया है।
इस हफ्ते नहीं होगी बारिश
मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं होने से इस पूरे हफ्ते बारिश की उम्मीद नहीं है। होली की छुट्टियों में मौसम साफ रहेगा। सुबह-शाम हल्की ठंडक तो रहेगी लेकिन दोपहर में तेज धूप और गर्मी पड़ेगी। अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जाएगी।
इस हफ्ते जारी रहेगा मौसम का मौजूदा रुख
कुल मिलाकर झारखंड में इस हफ्ते कामोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा। लोगों को गर्मी अपना एहसास कराएगी। देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, दुमका और जामताड़ा जैसे पूर्वी जिलों में न्यूनतम तापमान 13.14 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इससे शाम के समय थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि दक्षिणी और मध्य जिलों में गर्मी देखी जाएगी। रांची में अधिकतम तापमान 29.30 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मार्च में ही ऐसा तापमान होना असामान्य है। यह जलवायु परिवर्तन का संकेत हो सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।