Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather snowfall in Himalayan areas affects here temperature dips cold wave all imd updates
पहाड़ों पर बर्फबारी का झारखंड में असर, पारा गिरा, ठंडी हवा से सर्दी का सितम

पहाड़ों पर बर्फबारी का झारखंड में असर, पारा गिरा, ठंडी हवा से सर्दी का सितम

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम की हिमालय श्रृंखला में बर्फबारी होगी। वहां से आने वाली बर्फीली हवा मैदानी भागों से होते हुए झारखंड पहुंचेगी। यही कारण है कि आसमान साफ होने और दिन में खुली धूप के कारण झारखंड में बर्फीली हवा ठंड बढ़ाएगी।

Tue, 11 Nov 2025 10:16 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

हिमालय में बर्फबारी और प्रशांत महासागर के पेरू तट पर बननेवाले ला-नीना का प्रभाव झारखंड में भी दिखने लगा है। नवंबर के दूसरे हफ्ते के शुरुआत में ही राज्य में शीतलहर चलने लगी है। सबसे अधिक ठंड सोमवार को लातेहार में रही, जहां न्यूनतम तापमान घटकर 10.1 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, प्रशांत महासागर के पेरू ला-नीना प्रभाव की वजह से इस बार नवंबर से फरवरी तक झारखंड में भीषण ठंड का प्रकोप रह सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम की हिमालय श्रृंखला में बर्फबारी होगी। वहां से आने वाली बर्फीली हवा मैदानी भागों से होते हुए झारखंड पहुंचेगी। यही कारण है कि आसमान साफ होने और दिन में खुली धूप के कारण झारखंड में बर्फीली हवा ठंड बढ़ाएगी। झारखंड में आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार नवंबर में ही प्रभाव दिखने लगा है।

मौसम विभाग के अनुसार, हिमालय की ओर से बर्फीली हवा आने से अगले दो दिन कनकनी की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। इससे शीतलहर की आशंका बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह के वक्त कुहासा छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को भी पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है।

बता दें कि पलामू प्रमंडल में वर्ष 2017 के नवंबर में न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री और वर्ष 2022 में 7.5 डिग्री दर्ज किया गया था। दिन में खिली धूप रहने के बावजूद ठंडी हवा चलने से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ रही है। रांची समेत अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य औसत तापमान एक से दो डिग्री तक कम है। पर्यावरणविद डॉ डीएस श्रीवास्तव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव हो रहा है। इसके प्रभाव से कहीं समय से पहले गर्मी बढ़ रही तो कहीं ठंड। ला-नीना के कारण सामान्य से अधिक बारिश होती है, चक्रवाती तूफान आ रहे हैं। इससे फसल चक्र में भी अंतर पड़ने लगा है। फूल खिलने के मौसम में भी बदलाव आया है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News Jharkhand Weather
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।