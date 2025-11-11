पहाड़ों पर बर्फबारी का झारखंड में असर, पारा गिरा, ठंडी हवा से सर्दी का सितम
संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम की हिमालय श्रृंखला में बर्फबारी होगी। वहां से आने वाली बर्फीली हवा मैदानी भागों से होते हुए झारखंड पहुंचेगी। यही कारण है कि आसमान साफ होने और दिन में खुली धूप के कारण झारखंड में बर्फीली हवा ठंड बढ़ाएगी।
हिमालय में बर्फबारी और प्रशांत महासागर के पेरू तट पर बननेवाले ला-नीना का प्रभाव झारखंड में भी दिखने लगा है। नवंबर के दूसरे हफ्ते के शुरुआत में ही राज्य में शीतलहर चलने लगी है। सबसे अधिक ठंड सोमवार को लातेहार में रही, जहां न्यूनतम तापमान घटकर 10.1 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, प्रशांत महासागर के पेरू ला-नीना प्रभाव की वजह से इस बार नवंबर से फरवरी तक झारखंड में भीषण ठंड का प्रकोप रह सकता है।
पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम की हिमालय श्रृंखला में बर्फबारी होगी। वहां से आने वाली बर्फीली हवा मैदानी भागों से होते हुए झारखंड पहुंचेगी। यही कारण है कि आसमान साफ होने और दिन में खुली धूप के कारण झारखंड में बर्फीली हवा ठंड बढ़ाएगी। झारखंड में आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार नवंबर में ही प्रभाव दिखने लगा है।
मौसम विभाग के अनुसार, हिमालय की ओर से बर्फीली हवा आने से अगले दो दिन कनकनी की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। इससे शीतलहर की आशंका बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह के वक्त कुहासा छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को भी पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है।
बता दें कि पलामू प्रमंडल में वर्ष 2017 के नवंबर में न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री और वर्ष 2022 में 7.5 डिग्री दर्ज किया गया था। दिन में खिली धूप रहने के बावजूद ठंडी हवा चलने से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ रही है। रांची समेत अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य औसत तापमान एक से दो डिग्री तक कम है। पर्यावरणविद डॉ डीएस श्रीवास्तव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव हो रहा है। इसके प्रभाव से कहीं समय से पहले गर्मी बढ़ रही तो कहीं ठंड। ला-नीना के कारण सामान्य से अधिक बारिश होती है, चक्रवाती तूफान आ रहे हैं। इससे फसल चक्र में भी अंतर पड़ने लगा है। फूल खिलने के मौसम में भी बदलाव आया है।