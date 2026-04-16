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Jharkhand Weather: झारखंड में आग उगलेगा सूरजा, 40 डिग्री पार जाएगा तापमान; इस इलाके में रहेगी राहत

Apr 16, 2026 06:55 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची समेत झारखंड का मौसम गर्म हो गया है। दिन में धूप की तपिश बढ़ गयी है। पलामू में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। यहां का तापमान 42.6 डिग्री तक पहुंच गया है। तीखी धूप की तपिश से यहां की हवा भी गर्म होकर तापमान बढ़ा रही है।

Jharkhand Weather: झारखंड में आग उगलेगा सूरजा, 40 डिग्री पार जाएगा तापमान; इस इलाके में रहेगी राहत

Jharkhand Weather: रांची समेत झारखंड का मौसम गर्म हो गया है। दिन में धूप की तपिश बढ़ गयी है। पलामू में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। यहां का तापमान 42.6 डिग्री तक पहुंच गया है। तीखी धूप की तपिश से हवा भी गर्म होकर तापमान बढ़ा रही है। हालांकि, गुरुवार से राज्य के संताल परगना के जिलों में गुरुवार से बादल छाएंगे। कहीं-कहीं छिटपुट बारिश होने का पूर्वानुमान है, बावजूद इसके राज्य के शेष भागों में गर्मी सताएगी।

कहां कितना तापमान

मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री तक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इससे झारखंड में उष्ण लहर (हीट वेव) चलने के आसार हैं। विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों में राज्य का अधिकतम तापमान 41 से 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। बुधवार की दोपहर यहां घर से बाहर निकलना मुसीबत बन गया है। मेदिनीनगर का अधिकतम 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। कोल्हान में भी गर्मी सताने लगी है। जमशेदपुर का अधिकतम 40.2 डिग्री रहा। जबकि, रांची का अधिकतम 37.8 व न्यूनतम 19.9 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में दो और मेदिनीनगर में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री की वृद्धि हुई। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान राज्य में सबसे अधिक रहा। यह 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से एक से तीन डिग्री अधिक चल रहे हैं।

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इस कारण से मौसम में बदलाव के आसार

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बिहार से लेकर मणिपुर तक एक निम्न दबाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और बांग्लादेश के ऊपर कायम साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होकर गुजर रहा है। इस कारण बंगाल के गांगेय क्षेत्र से सटे संताल के उपर बादल छाएंगे। इसके अलावा देश के मैदानी भागों का मौसम साफ है।

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झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत पूरे राज्य का मौसम गर्म हो रहा है। आसमान पूरी तरह से साफ है। कड़ी धूप होने से हवा भी अब गर्म होकर प्रवेश कर रही है। अगले पांच दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार हैं।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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