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झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट! इन 5 जिलों में होगी झमाझम बारिश; पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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 झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अगले 4 दिनों तक झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे।

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट! इन 5 जिलों में होगी झमाझम बारिश; पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रविवार और सोमवार को अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इस बीच तेज हवा के साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात का भी अंदेशा है। वहीं, राज्य के दक्षिण और पश्चिम स्थित सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राज्य में अगले चार दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में मानसून कमजोर रहा। सिमडेगा में 51.6 मिमी बारिश हुई। पूर्वी सिंहभूम में 37.4 मिमी, रामगढ़ा में 28.8 मिमी, रांची 28.3 मिमी, हजारीबाग, 26.4 मिमी बारिश हुई। इसके अलावे राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई।

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आज और कल होगी बारिश

दिन में दो से तीन बार राज्य के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य है। रांची का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री और 23.4 डिग्री दर्ज है। वहीं मेदनीनगर का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री राज्य में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिम भाग पर एक निम्न दबाव बना है। इससे रविवार और सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है।

कहां कितना तापमान

रांची जिले में अधिकतम तापमान 30 तो न्यूनतम 23.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर में क्रमश: 34 और 27.2 डिग्री, मेदिनीनगर का 35.5 और 26.1, बोकारो का अधिकतम तापमान 35.1 और न्यूनतम 26.1 डिग्री दर्ज किया गया।

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झारखंड में अभी तक 45 फीसदी कम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून की बारिश में अभी तक कमी दर्ज की गई है। यहां एक जून से अब तक 125.6 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 45 फीसदी कम है। रांची में 201.2 मिमी बारिश हो चुकी है। यह सामान्य वर्षापात 235.0 मिमी से 14 फीसदी कम है।

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से होगी बारिश

रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने शनिवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक निम्न दबाव बना हुआ है। इसके चलते झारखंड में अगले दो दिन तक कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इससे झारखंड के पश्चिमी हिस्से के जिले सिमडेगा, पलामू, गुमला आदि जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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