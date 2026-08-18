झारखंड में होगी बहुत भारी बारिश, इन 3 जिलों में रेड अलर्ट
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तीन जिलों में रेड अलर्ट और तीन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
Jhrakhand Rain Red Alert: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में मंगलवार को कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। पलामू, लातेहार और गढ़वा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संताल और आसपास के जिलों को छोड़कर रांची समेत अन्य भागों में भी बारिश होने के आसार हैं। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
मौसम विभाग के अनुसार, खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बना निम्न दबाव अति गहरे दबाव में परिवर्तित हो गया है। यह कोलकाता के करीब है। अगले 24 घंटे में इसके उत्तर-पश्चिमी दिशा में झारखंड से होकर गुजरने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का विस्तार होने से बारिश होने की संभावना बढ़ी है।
राज्य में 18 और रांची में 4 प्रतिशत कम बारिश
राज्य में एक जून से लेकर अब तक 558 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य 678.3 मिमी से 18 फीसदी कम है। वहीं, रांची में 667.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से महज चार फीसदी कम है।
यूपी में भी बारिश
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सप्ताह के दौरान राज्य भर में सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने का अनुमान जताया है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश अधिक प्रभावित क्षेत्र रहने की संभावना है।
लखनऊ में आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि सोमवार सुबह 8.30 बजे समाप्त 24 घंटों में, कुछ स्थानों पर 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई, जिसमें सोनभद्र के चुर्क में 147.2 मिलीमीटर, बरेली के बहेरी में 141 मिलीमीटर और प्रयागराज के कोरांव में 126 मिलीमीटर बारिश हुई।
विभाग ने बताया कि कई अन्य स्थानों पर भी भारी बारिश दर्ज की गई, जिनमें रॉबर्ट्सगंज (95 मिमी), रायबरेली (88.4 मिमी), लखीमपुर खीरी के मोहम्मदाबाद (84 मिमी), प्रयागराज के मेजा (75 मिमी), अयोध्या (75 मिमी), प्रयागराज (73.4 मिमी) और उन्नाव के हसनगंज (72 मिमी) शामिल हैं।
मौसम कार्यालय ने कहा कि राज्य की संचयी मौसमी वर्षा 17 अगस्त तक सामान्य 496.3 मिलीमीटर के मुकाबले 398.6 मिमी थी, जो 20 प्रतिशत की कमी थी। उसने कहा कि पश्चिम उप्र में यह कमी आठ प्रतिशत और पूर्वी उप्र में 27 प्रतिशत थी।
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