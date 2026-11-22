झारखंड में अकवान से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 40 उड़ानें रद्द, तापमान में भी गिरावट
चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के प्रभाव से शनिवार को झारखंड में दिनभर घने बादल छाए रहे और रुक-रुककर हुई बारिश व घने कोहरे से जनजीवन और यातायात व्यवस्था थम सी गई। खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली आगमन और प्रस्थान मिलाकर कुल 40 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के प्रभाव से शनिवार को झारखंड में दिनभर घने बादल छाए रहे और रुक-रुककर हुई बारिश व घने कोहरे से जनजीवन और यातायात व्यवस्था थम सी गई। खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली 20 विमान सेवाएं (आगमन और प्रस्थान मिलाकर कुल 40 उड़ानें) रद्द करनी पड़ीं, वहीं तीन उड़ानों को डायवर्ट किया गया। दूसरी ओर लगातार बारिश से फसलों को भी क्षति पहुंची है। इस दौरान तापमान में भी कमी देखने को मिल रही है।
रांची एयरपोर्ट पर दृश्यता 800 से 1200 मीटर के बीच रहने से लैंडिंग और टेकऑफ में भारी परेशानी हुई और दिनभर में महज चार विमान ही उतर सके। पहले रद्द 14 उड़ानों के अलावा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु रूट की एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी छह निर्धारित उड़ानें रद्द रहीं, जिससे छह हजार से अधिक यात्री परेशान रहे। वहीं, खराब मौसम के कारण इंडिगो की हैदराबाद-रांची और एयर इंडिया की बेंगलुरु-रांची उड़ान को कोलकाता, जबकि इंडिगो की अहमदाबाद-रांची-पटना उड़ान को गयाजी डायवर्ट किया गया। उधर, ट्रेनों की रैक देर से पहुंचने से रेलवे ने रविवार 22 नवंबर को राउरकेला-भुवनेश्वर इंटरसिटी रद्द कर दी है।
वैज्ञानिकों ने क्या दी सलाह
तूफान का असर रांची के अलावा कोल्हान, संताल और कोयलांचल के सभी जिलों में दिखा। जमशेदपुर में बारिश से जाम लगा और बाजारों में भीड़ कम रही। लगातार बारिश से धान, दलहन, तिलहन और सब्जियों को नुकसान की आशंका है। बीएयू की वैज्ञानिक डॉ. प्रज्ञा कुमारी ने किसानों को कटाई स्थगित रखने और सब्जियों को प्लास्टिक से ढकने की सलाह दी है।
झारखंड में बढ़ने लगी है ठंड
रुक-रुककर हो रही बारिश और कोहरे के कारण झारखंड में कनकनी और ठंड बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार रविवार को सुबह कोहरा रहने के बाद दिन के 10 बजे से आसमान साफ होगा और धूप खिलेगी। हालांकि, राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। सोमवार को दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी और सुबह धुंध रह सकती है। मंगलवार से मौसम पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है।
इन राज्यों में भी दिखा अकवान का असर
आईएमडी के मुताबिक, अकवान कमजोर होकर शनिवार सुबह उत्तरी आंतरिक ओडिशा के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। वहीं, 23 से 27 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है।
कुछ जगहों पर बारिश की संभावना
बारिश और कोहरे से रांची समेत पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। मौसम केंद्र के अनुसार रविवार को सुबह में कोहरे के बाद दिन में 10 बजे से आसमान साफ होगा और धूप खिलेगी। हालांकि, राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। सोमवार को कहीं-कहीं बूंदाबांदी और सुबह धुंध रह सकती है। मंगलवार से मौसम पूरा साफ होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर