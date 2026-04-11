Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, तेजी से हो रहा बदलाव; एक बैड न्यूज
झारखंड में अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में आठ डिग्री तक वृद्धि होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्मी बढ़ेगी। दिन के दौरान धूप की तपिश तीखी होगी। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
Jharkhand Weather: झारखंड में अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में आठ डिग्री तक वृद्धि होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्मी बढ़ेगी। दिन के दौरान धूप की तपिश तीखी होगी। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंडी हवा का असर अब खत्म हो रहा है। राज्य में गर्म और शुष्क हवा के प्रवेश के साथ गर्मी बढ़ेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत पूरे राज्य में आसमान साफ रहेगा, लेकिन हिमालय में हुई बर्फबारी के कारण शुक्रवार को भी ठंडी हवा आने से दिन ठंडा रहा। रांची का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 24 घंटा के मुकाबले कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रही। यह पिछले 24 घंटे की तुलना में करीब डेढ़ डिग्री कम है।
सरायकेला में सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल राज्य में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। अधिकतम तापमान दो से पांच और न्यूनतम एक से दो डिग्री नीचे रहा। राज्य के पड़ोसी राज्य ओडिशा पर कायम सिस्टम अब कमजोर हो चुका है। इससे अब बारिश होने की संभावना कम है।
क्या बोले मौसम वैज्ञानिक
झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों रांची समेथ प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तापमान में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों में धूप तेज होगी और गर्मी बढ़ेगी। गर्मी में तेजी से बढ़ोत्तरी पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
बता दें कि पिछले एक हफ्ते से मौसम सुहाना बना हुआ था। इस दौरान पूरे प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं का दौर चल रहा था। लेकिन अब मौसम बदलने वाला है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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