Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather news today temperature dips cold alert winter season all imd latest update
पारा लुढ़कते ही सर्द हो गईं रातें, झारखंड में ठंड लेगी इम्तेहान, ताजा मौसम अपडेट

पारा लुढ़कते ही सर्द हो गईं रातें, झारखंड में ठंड लेगी इम्तेहान, ताजा मौसम अपडेट

संक्षेप:

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले पांच दिन मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। इस बीच तीन दिन तक न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि इसके बाद अगले 2 दिन में (तीन दिसंबर से) दो से तीन डिग्री की इसमें गिरावट आएगी।

Sun, 30 Nov 2025 09:19 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
रांची सहित पूरे झारखंड में अब ठंड का अहसास तेज हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही शाम और रात में कंपकपाने वाली ठंड महसूस होने लगी है। शनिवार को रांची में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे शाम होते ही सिहरन महसूस होने लगी। दोनों तापमान में एक-एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। रविवार की सुबह में कोहरा या धुंध छायी रहेगी। इसके बाद आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले पांच दिन मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। इस बीच तीन दिन तक न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि इसके बाद अगले 2 दिन में (तीन दिसंबर से) दो से तीन डिग्री की इसमें गिरावट आएगी। इससे कड़ाके की ठंड पूरे झारखंड में महसूस होने की उम्मीद है। कांके का पूरा 7.4 और मैक्लुस्कीगंज का तापमान 9 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक उच्च तापमान 29.9 डिग्री गोड्डा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.02 डिग्री सेल्सियस गुमला का रहा।

इसके अलावा ओडिशा के तर्ज पर रांची में सी-बैंड डॉप्लर वेदर रडार रांची में भी लगाने की तैयारी है। खबर है कि मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की सटीकता को बढ़ाना है। 2026 तक 87 और डीडब्ल्यूआर स्थापित करने की योजना है। इसी क्रम में रांची के लिए योजना बनाई गई है। ओडिशा के बालासोर, संबलपुर और भुवनेश्वर में तीन डीडब्ल्यूआर की योजना बनी है। डॉपलर मौसम रडार वर्तमान में पटना में स्थापित है। वहीं, रांची में लगने वाले सी-बैंड डॉप्लर रडार की विशेषता यह है कि यह विशेष रूप से गंभीर और भारी वर्षा के मामले में स्पष्ट, अव्यवस्थामुक्त उच्च रिजॉल्यूशन डेटा उत्पन्न करता है।

Jharkhand News Jharkhand Weather
