झारखंड में कमजोर होते मॉनसून के बीच मौसम मारेगा पलटी, इन जिलों में होगी भारी बारिश

पूरे उत्तर भारत में मॉनसून पूरा सक्रिय है। राजस्थान,पंजाब और अब दिल्ली-एनसीआर में बारिश लोगों को खूब परेशान कर रही है,लेकिन झारखंड की हालत थोड़ी अलग है। सोमवार यहां रांची समेत अन्य जिलों में तेज धूप निकली थी। येलो अलर्ट का असर भी नाकाफी रहा है। स्थिति देखकर कह सकते हैं कि झारखंड में मॉनसून पूरी तरह कमजोर हो गया है। हालांकि आज मौसम पलटी मार सकता है। पूर्वी व पश्चिम सिंगभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और सरायकेला खरसावां जैसे जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आज खासतौर पर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और सरायकेला-खरसावां ज़िलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर 2 बजे के बाद से मौसम में बदलाव की पूरी संभावना है, और इसके साथ ही तेज बिजली भी कड़क सकती है। ऐसे में, किसानों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।