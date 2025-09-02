jharkhand weather news today monsoon getting weaker but heavy rains in these districts yellow alert latest update झारखंड में कमजोर होते मॉनसून के बीच मौसम मारेगा पलटी, इन जिलों में होगी भारी बारिश, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में कमजोर होते मॉनसून के बीच मौसम मारेगा पलटी, इन जिलों में होगी भारी बारिश

झारखंड में कमजोर होते मॉनसून के बीच मौसम मारेगा पलटी, इन जिलों में होगी भारी बारिश

आज खासतौर पर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और सरायकेला-खरसावां ज़िलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर 2 बजे के बाद से मौसम में बदलाव की पूरी संभावना है, और इसके साथ ही तेज बिजली भी कड़क सकती है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 2 Sep 2025 10:59 AM
पूरे उत्तर भारत में मॉनसून पूरा सक्रिय है। राजस्थान,पंजाब और अब दिल्ली-एनसीआर में बारिश लोगों को खूब परेशान कर रही है,लेकिन झारखंड की हालत थोड़ी अलग है। सोमवार यहां रांची समेत अन्य जिलों में तेज धूप निकली थी। येलो अलर्ट का असर भी नाकाफी रहा है। स्थिति देखकर कह सकते हैं कि झारखंड में मॉनसून पूरी तरह कमजोर हो गया है। हालांकि आज मौसम पलटी मार सकता है। पूर्वी व पश्चिम सिंगभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और सरायकेला खरसावां जैसे जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आज खासतौर पर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और सरायकेला-खरसावां ज़िलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर 2 बजे के बाद से मौसम में बदलाव की पूरी संभावना है, और इसके साथ ही तेज बिजली भी कड़क सकती है। ऐसे में, किसानों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) बना हुआ है। इसका असर खासकर झारखंड के दक्षिणी जिलों में देखने को मिलेगा। अगले 3-4 दिनों तक, इन दक्षिणी जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं इन्हीं हिस्सों से होकर गुजरेंगी।