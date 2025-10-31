झारखंड के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट, IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई
संक्षेप: मौसम विभाग ने झारखंड के 13 जिलों में 1 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हुई। धनबाद में सबसे ज्यादा 119.6 मिमी बारिश हुई।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, इन जिलों में 1 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी।
आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है कि मध्य छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र पिछले छह घंटों के दौरान उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ गया और सुबह 8:30 बजे पूर्वोत्तर झारखंड और आसपास के इलाकों में पहुंच गया। अगले 12 घंटों के दौरान इसके बिहार से होते हुए उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ने और कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हुई। धनबाद में सबसे ज्यादा 119.6 मिमी बारिश हुई। अगर तापमान की बात करें तो सरायकेला में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लातेहार में न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।