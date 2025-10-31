झारखंड के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट, IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather news IMD issues rain alert for 13 districts
संक्षेप: मौसम विभाग ने झारखंड के 13 जिलों में 1 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हुई। धनबाद में सबसे ज्यादा 119.6 मिमी बारिश हुई।

Fri, 31 Oct 2025 04:19 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, इन जिलों में 1 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी।

आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है कि मध्य छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र पिछले छह घंटों के दौरान उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ गया और सुबह 8:30 बजे पूर्वोत्तर झारखंड और आसपास के इलाकों में पहुंच गया। अगले 12 घंटों के दौरान इसके बिहार से होते हुए उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ने और कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हुई। धनबाद में सबसे ज्यादा 119.6 मिमी बारिश हुई। अगर तापमान की बात करें तो सरायकेला में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लातेहार में न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
