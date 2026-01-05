Hindustan Hindi News
ठंड का येलो अलर्ट, स्कूल भी बंद, शीतलहर से ठिठुर रहे झारखंड को राहत कब?

ठंड का येलो अलर्ट, स्कूल भी बंद, शीतलहर से ठिठुर रहे झारखंड को राहत कब?

संक्षेप:

मौसम विभाग की ओर से जारी विशेष बुलेटिन में झारखंड में अगले आदेश तक भीषण ठंड और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। इसके मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

Jan 05, 2026 10:07 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
रांची समेत विभिन्न जिलों में भीषण ठंड जारी है। सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिखेगा। बादल छंटते ही बर्फीली हवा चलेगी, जिससे कनकनी बढ़ेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए रांची जिले के सभी स्कूलों में पांच व छह जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग द्वारा जिले में ठंड का येलो अलर्ट जारी होने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। कहा गया है कि जिले में चल रहे सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूलों में केजी से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई दो दिन तक नहीं होगी। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षा को विद्यालय अपने विवेकानुसार परीक्षा संचालित कर सकते हैं। वहीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के संचालन को लेकर भी विद्यालयों को अपने स्तर पर निर्णय लेने की छूट दी गई है।

दो दिन स्कूल बंद

प्रशासन ने कहा है कि सरकारी स्कूल पांच तक बंद हैं। हालांकि छह जनवरी को शिक्षक विद्यालय आकर ईवीवी पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करके गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन भी करेंगे। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और मौसम को देखते हुए जरूरी सतर्कता बरतने की अपील की है।

jharkhand weather

पूरे राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी

बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जारी विशेष बुलेटिन में झारखंड में अगले आदेश तक भीषण ठंड और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। इसके मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

रांची जिले के मैकलुस्कीगंज और कांके क्षेत्र में रविवार को भी ठंड से लोग परेशान रहे। हालांकि शनिवार के मुकाबले रविवार को मैकलुस्कीगंज में कड़ाके की ठंड महसूस हुई। न्यूनतम पारा पिछले 24 घंटे में डेढ़ डिग्री गिरकर 5 पर पहुंच गया है। यहां दिनभर चली सर्द हवा ने ठिठुरन बढ़ाए रखी। अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहा। सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। इसके चलते दृश्यता प्रभावित हुई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव सेंकते और गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए।

इलाके में सर्दी का ऐसा सितम है कि शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। दूसरी ओर कांके का न्यूनतम पारा 1.9 डिग्री उछाल के साथ 8.3 डिग्री पर पहुंच गया। शनिवार को यह 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां पर हवा की गति 1.1 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से चली। बीएयू के वैज्ञानिक रमेश कुमार के अनुसार इलाके में शीतलहर अभी जारी रह सकती है।

Jharkhand Weather Ranchi News
