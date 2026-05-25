झुलस रहा है झारखंड, कोल्हान में 5 की मौत; आज से नौतपा भी दिखा सकता है प्रकोप
झारखंड में चिलचिलाती धूप और लू लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। शनिवार और रविवार की तपिश में पूर्वी सिंहभूम में चार और पश्चिम सिंहभूम जिले में एक आदमी की जान चली गई। रविवार को राज्य के 15 जिलों में अधिकतम पारा 40 डिग्री या उसके पार दर्ज किया गया।
झारखंड में चिलचिलाती धूप और लू लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। शनिवार और रविवार की तपिश में पूर्वी सिंहभूम में चार और पश्चिम सिंहभूम जिले में एक आदमी की जान चली गई। रविवार को राज्य के 15 जिलों में अधिकतम पारा 40 डिग्री या उसके पार दर्ज किया गया। मेदिनीनगर और गढ़वा 44 डिग्री तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म शहर रहा। न्यूनतम तापमान का मीटर भी चढ़ रहा है। रविवार को बोकारो, जमशेदपुर, कोडरमा और चतरा का न्यूनतम पर 29 डिग्री था।
गर्मी से मौत की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम के कोवाली स्थित माटियाल गांव में लू से 30 साल के मोहन सरदार की मौत हो गई। वहीं जमशेदपुर के बिष्टूपुर में संतोष उर्फ राजू पगला सड़क किनारे अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई। वहीं, टाटानगर स्टेशन पोर्टिको के पास एक अज्ञात युवक अचेत मिला। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इधर, बर्मामाइंस ट्यूब कंपनी गेट के पास रविवार रात अधेड़ का शव बरामद किया गया। उसकी भी मौत लू से होने की बात कही जा रहा है। उधर, पश्चिम सिंहभूम के हाटगम्हरिया स्थित कूदापी में 45 वर्षीया महिला का शव पेड़ के नीचे मिला। मौत का कारण लू बताया जा रहा है। उधर, कुमारडुंगी प्रखंड के बड़ालूंती गांव में शनिवार की शाम वज्रपात से नौ साल के सूरज तिरिया की मौत हो गई थी।
नौतपा का भी आज से दिख सकता है प्रकोप
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में नौतपा के कारण सोमवार से लेकर दो जून तक उमसभरी गर्मी और बढ़ सकती है। भगवान सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से लेकर नौ दिनों तक नौतपा कहलाता है। इस दौरान सूर्य की सीधी किरणें धरती की सतह पर पड़ती है। इससे गर्मी और पारे में वृद्धि के साथ उमस की गर्मी बढ़ जाती है। हालांकि झारखंड के कुछ जिलों में जहां सोमवार को दिन में गर्मी सताएगी। वहीं कई जिलों में आंधी के साथ कहीं-कहीं वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।
कहीं-कहीं मौसम में बदलाव संभव
मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में पलामू समेत चतरा और गढ़वा में लू से राहत मिलने की संभावना है। लेकिन, रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में सोमवार को भी गरज के साथ बादल बनेंगे। कहीं-कहीं मौसम बदलाव भी हो सकते हैं।
शहरों में तापमान की स्थिति
शहर अधिकतम न्यूनतम
मेदिनीनगर 44.0 , 27.6
गढ़वा 44.0, 27.0
चतरा 42.0, 29.0
बोकारो 42.0, 29.0
गिरिडीह 42.0, 28.0
सरायकेला 42.0, 28.0
प. सिंहभूम 41.0, 29.0
जमशेदपुर 40.5, 29.1
धनबाद 40.0, 27.0
जामताड़ा 40.0, 27.0
देवघर 40.0, 27.0
सिमडेगा 40.0, 26.0
रामगढ़ 40.0, 26.0
गुमला 40.0, 24.0
खूंटी 40.0, 23.0
रांची 39.0, 26.6
गोड्डा 39.0, 28.0
दुमका 39.0, 27.0
साहिबगज 39.0, 28.0
लोहरदगा 39.0, 25.0
पाकुड़ 38.0, 28.0
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।