झारखंड पर तूफान अकवन की मार; रांची में 14 उड़ानें रद्द, किसानों की चिंता बढ़ी
तूफान अकवान के कारण झारखंड में भारी बारिश से रांची में 14 उड़ानें रद्द कर दी गईं। ठंड बढ़ने के साथ ही खेतों में तैयार धान की फसल बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा है।
तूफान अकवन के कारण झारखंड का मौसम पूरी तरह बिगड़ गया है। रांची समेत कई जिलों में बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान गिर गया है और कनकनी बढ़ गई है। खराब मौसम के चलते बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत विभिन्न शहरों की कुल 14 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं जबकि एक फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा है। वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है क्योंकि खेतों में तैयार धान की फसल खराब होने का खतरा है।
रांची में तूफान अकवन के कारण बिगड़े मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। खराब मौसम और बारिश को देखते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली कुल 14 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रद्द की गई उड़ानों में दिल्ली आने-जाने वाली 4 फ्लाइटें शामिल हैं। वहीं हैदराबाद, पटना, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु के लिए संचालित होने वाली उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं।
जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि आप रांची से दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता या किसी अन्य शहर के लिए हवाई यात्रा करने वाले हैं तो एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें। इसके लिए संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि उड़ान की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हों।
तूफान अकवान के असर से मौसम बदल गया है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में शुक्रवार से ही बारिश का दौर जारी है। शनिवार सुबह भी रांची समेत कई जिलों में घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। बारिश से रांची के अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। IMD के मुताबिक, शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है।
झारखंड के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रांची में भी बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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