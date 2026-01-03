Hindustan Hindi News
झारखंड के किन जिलों में रातें होंगी और सर्द, कोहरा कहां-कहां बरपाएगा कहर?

संक्षेप:

मौसम विभाग की मानें तो अगले 5 दिनों के दौरान झारखंड के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान और गिरने की वजह से ठंड बढ़ने का अनुमान है। झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा भी छाने का अनुमान है। 

Jan 03, 2026 04:56 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, रांची
Jharkhand Mausam: झारखंड में नए साल की शुरुआत से ठंड और बढ़ती नजर आ रही है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। गुमला 4 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। सुबह के समय झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान है। हालांकि, दिन के समय मौसम साफ रहने और धूप निकलने की उम्मीद भी है।

गुमला में 4 डिग्री न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग की मानें तो मध्य झारखंड के जिले सबसे ज्यादा ठंडे रहने की संभावना है। गुमला में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जिससे यह झारखंड का सबसे ठंडा जिला रहा। राजधानी रांची और हजारीबाग में भी न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

किन जिलों में रातें होंगी और सर्द?

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर-पश्चिमी झारखंड के कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा में रातें और सर्द हो सकती हैं, जहां पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है।

कहां-कहां कोहरा बरपाएगा कहर?

मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान जताया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित रह सकती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होने और धूप खिलने की संभावना है।

उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी झारखंड के जिलों में कैसा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा लेकिन इसके बाद 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। 4 जनवरी को उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी झारखंड के जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध देखने को मिल रहा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
