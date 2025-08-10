झारखंड: अगले तीन घंटे में बदलेगा मौसम, रांची में झमाझम बारिश; जानें IMD का लेटेस्ट अलर्ट

Jharkhand Mausam: रांची में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है।

झारखंड की राजधानी रांची में झमाझम बारिश ने मौसम को बदल दिया। सुबह से धूप और उमस से परेशान लोगों को दोपहर में राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया। रांची IMD के अनुसार, अगले तीन घंटों में झारखंड के पांच जिलों में मौसम बदल सकता और तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है।

अगले तीन घंटों में यहां बारिश मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन घंटों में झारखंड के पांच जिलों में बारिश हो सकती है। पाकुड़, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और गोड्डा में मौसम बदलने के आसार हैं। यहां पर 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज के साथ वज्रपात की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है।

14 अगस्त तक प्रदेश में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD की माने तो कल (सोमवार) झारखंड के कुछ इलाकों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान बारिश और वज्रपात की भी आशंका है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। और कहा है कि अगर जरूरी काम हो तब ही घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

झारखंड में किस दिन कैसा रहेगा मौसम 11 अगस्त 2025: प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश और बिजली कड़कने की संभावना। तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने तेज हवा और वज्रपात को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

12 अगस्त 2025: मध्यम से भारी बारिश का अनुमान, खासकर लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम जैसे जिलों में बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

13 अगस्त 2025: बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र के सक्रिय होने से दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी जिलों (जैसे दुमका, जामताड़ा, धनबाद, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा) में भारी बारिश की संभावना। अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।