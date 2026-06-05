Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में मानसून में एंट्री कब, मौसम विभाग ने बता दी तारीख; संताल में वज्रपात से 3 की मौत

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

देश में मानसून पहुंच गया है। गुरुवार को मानसून ने केरल में दस्तक दे दी। इस बीच रांची स्थित मौसम विभाग कार्यालय ने राज्य में मानसून के प्रवेश करने की तारीख बता दी है। वहीं, संताल के कई हिस्सों में गुरुवार को आंधी-तूफान और वज्रपात से तीन लोगों की मौत होने की खबर है।

झारखंड में मानसून में एंट्री कब, मौसम विभाग ने बता दी तारीख; संताल में वज्रपात से 3 की मौत

अलनीनो से कम बारिश की आशंका के बीच मानसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक दी। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक में अगले सात दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। चूंकि मानसून तय समय से तीन दिन लेट है, इस लिहाज से झारखंड में इसके 15 जून तक पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मॉडल त्रुटि के कारण मानसूनी बारिश में 4 से 10 फीसदी की कमी हो सकती है।

रांची केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि केरल में मानसून आने के बाद झारखंड में पहुंचने की तय तिथि के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह निर्धारित मार्ग से उत्तर-पूर्व के राज्यों से होकर आगे बढ़ेगा। इस क्रम में यह बंगाल होते बिहार और झारखंड में प्रवेश करेगा। फिलहाल अभी यह नॉर्थ-ईस्ट राज्यों से दूर है। वहां पहुंचने में तीन से चार दिन लग सकता है। मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो चुका है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में बस में सफर करना हुआ महंगा, किराये में 18% की बढ़ोतरी

पिछले साल 17 जून को प्रवेश किया था

अब यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, गत वर्ष मानसून 26 मई को केरल तट पर पहुंचा था, लेकिन स्थितियां अनुकूल नहीं रहने से झारखंड में 17 जून को प्रवेश किया था। जबकि झारखंड में मानसून के आगमन की सामान्य अवधि 10 से 15 जून है। दिल्ली में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 27 जून है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 15 जून के आसपास प्रवेश करता है।

ये भी पढ़ें:पुलिस ने चालान काटा तो SSP ऑफिस के बाहर शराब पीने लगा, झारखंड की घटना

संताल में वज्रपात से तीन की मौत

संताल के कई हिस्सों में गुरुवार को आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश हुई। आंधी से पाकुड़ के अमड़ापाड़ा बाजार क्षेत्र में एक विशाल पेड़ टूटकर बिजली के तारों पर जा गिरा, जिससे तार के साथ-साथ कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं अलग-अलग क्षेत्रों में वज्रपात से तीन लोगों की मौत हो गई। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक, महेशपुर थाना क्षेत्र में एक और दुमका में एक बच्ची की मौत हो गई। वज्रपात से दो किशोर के गंभीर रूप से झुलस जाने की भी सूचना है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने आंधी में गिरे पेड़ों को हटवाकर रास्ता साफ कराया, जिससे दोबारा आवागमन सुचारू हो सका।

ये भी पढ़ें:झारखंड में खौफनाक वारदात, घर में सो रहे कपल को नकाबपोश बदमाशों ने मार डाला

धनबाद में 9 जून तक येलो अलर्ट

उधर, धनबाद में गुरुवार को दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जिले का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार 9 जून तक धनबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई स्थानों पर गर्जन, वज्रपात और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 6 और 7 जून को जिले में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना अधिक है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।