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झारखंड में आग उगलती गर्मी के बाद 4 दिन ओलावृष्टि और वज्रपात, IMD ने बताया- कहां-कहां बारिश

Apr 29, 2026 01:10 pm ISTGaurav Kala रांची
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झारखंड में आग उगलती गर्मी के बाद अगले चार दिन ओलावृष्टि, वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया मंगलवार को बारिश से रांची समेत कई जिलों में तापमान कम हुआ है।

झारखंड में आग उगलती गर्मी के बाद 4 दिन ओलावृष्टि और वज्रपात, IMD ने बताया- कहां-कहां बारिश

Jharkhand Weather: झारखंड में लोगों को आग उगलती प्रचंड गर्मी से राहत मिली है। तेज हवा और गरज के साथ मंगलवार को कई जिलों में बारिश की बौछारें पड़ी। बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम में इस बदलाव के बाद रांची समेत कई जिलों के अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले चार दिन रांची समेत कई जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

अगले चार दिन कहां-कहां बारिश

मंगलवार को राज्य में 41.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सरायकेला-खरसावां जिला सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद सहित 15 जिलों में तेज हवा व गरज के साथ ओलावृष्टि और शेष जिलों में तेज हवा व गरज के साथ बारिश के आसार हैं। हालांकि अगले चार दिन के दौरान रांची समेत संताल और पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में आंधी-बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि एवं वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

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कहां सर्वाधिक बारिश हुई

मौसम विभाग के अनुसार रांची में मंगलवार सुबह करीब सात बजे ही आसमान में घने बादल छा गए थे। इसके करीब आधा घंटा बाद हवा व गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान दो मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान धनबाद, मेदिनीनगर, बोकारो, गुमला, खूंटी आदि जिलों में हल्की बारिश हुई। सर्वाधिक वर्षा धनबाद में 4.8 मिमी हुई। वहीं, राज्य के न्यूनतम तापमान में मौसम बदलाव का असर कम रहा।

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राज्य में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जमशेदपुर का 27.4 डिग्री रहा। वहीं बोकारो का 26.1 और मेदिनीनगर का 25.8 डिग्री रहा, जबकि रांची का 25.8 डिग्री रहा। मौसम बदलाव के बावजूद राज्य में अधिकतम और न्यूनतम सामान्य से कई डिग्री अधिक चल रहे हैं।

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मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विज्ञानियों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कायम सिस्टम और व्यापक हुआ है। देश में हरियाणा के उत्तरी भाग से लेकर मणिपुर तक एक ट्रफ लाइन बना हुआ है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होकर बिहार, बंगाल स्थित हिमालय के तराई क्षेत्र पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बांग्लादेश से होते हुए मणिपुर तक कायम है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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