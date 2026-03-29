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झारखंड में आज होगी झमाझम बारिश, चलेंगी तूफानी हवाएं; ओले भी गिरेंगे

Mar 29, 2026 06:32 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश के बीच आंधी चली। शुक्रवार की देर रात राज्य के कुछ जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। संताल परगना के राजमहल में सबसे अधिक 64 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

झारखंड में आज होगी झमाझम बारिश, चलेंगी तूफानी हवाएं; ओले भी गिरेंगे

Jharkhand Weather: राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश के बीच आंधी चली। शुक्रवार की देर रात राज्य के कुछ जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। संताल परगना के राजमहल में सबसे अधिक 64 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड में रविवार यानी 29 मार्च तक बारिश के साथ तेज आंधी चलने के आसार हैं। इसके अलावा संताल और कोल्हान प्रमंडल के जिलों में ओलावृष्टि होने की आशंका व्यक्त की गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, लातेहार, सरायकेला खरसावां, गुमला, गिरिडीह, गोड्डा समेत अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई।

बारिश ने तापमान को लुढ़काया

बारिश होने से राज्य के अधिकतम तापमान में कमी आयी है। रांची समेत अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे की तुलना में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान दो डिग्री गिरा है। वहीं, न्यूनतम तापमान में भी एक डिग्री की कमी आयी है। रांची के दोनों तापमान सामान्य से दो डिग्री नीचे चल रहे हैं। वहीं, राज्य में सबसे अधिक तापमान मेदिनीनगर का 36.8 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, यहां का न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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प्रमुख स्थानों के तापमान

स्थान अधिकतम न्यूनतम

रांची 32.2 16.6

जमशेदपुर 34.3 20.2

मेदिनीनगर 36.8 20.5

बोकारो 33.5 21.2

चाईबासा 36.4 21.0

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गरजेंगे बादल, पांच दिन मौसम रह सकता है खराब

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी और पूरे राज्य में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा संताल और कोल्हान प्रमंडल के जिलों में ओलावृष्टि भी होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले दिन बांग्लादेश और आसपास के इलाकों पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब हिमालय के तराई क्षेत्र स्थिति पश्चिम बंगाल और आसपास पर केंद्रित है। वहीं, ओडिशा के ऊपर एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इससे झारखंड में अगले पांच दिनों तक आंधी-गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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