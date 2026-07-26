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झारखंड का पारा बढ़ने के बाद IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट, 10 जिलों में बरसेंगे बदरा

By Ratan Gupta
हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand Weather: झारखंड में रविवार शाम से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने रांची समेत 10 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से मंगलवार तक राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

बारिश में घर लौटते लोग
बारिश में घर लौटते लोग

झारखंड में रविवार शाम से आने वाले दो दिन तक अच्छी बारिश के आसार हैं। इस बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश के चेतावनी जारी की है। इसमें रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और आसपास के कुछ जिले शामिल हैं। यह जानकारी रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने दी।

इससे पहले झारखंड का चढ़ रहा था पारा

वहीं, शनिवार को राज्य में मौसम साफ रहा। रांची में धूप खिली रही। मौसम के साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रांची का तापमान पिछले 24 घंटों की तुलना में तीन डिग्री बढ़ गया। न्यूनतम पारा में एक डिग्री का उछाल देखा गया। वहीं, झारखंड की बात करें तो सार्वधिक तापमान सरायकेला का 33.4 डिग्री रहा।

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने से मौसम में यह बदलाव हो रहा है। यह निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल के गंगा क्षेत्र और ओडिशा के तटीय भाग पर केंद्रित है। इसके प्रभाव से राज्य में मंगलवार तक बारिश होने के आसार हैं।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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