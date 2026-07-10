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झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिन इन जिलों में होगी झमाझम बारिश; IMD का अलर्ट

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची समेत पूरे झारखंड में 13 जुलाई से दो दिन के लिए मानसून सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के सभी हिस्सों में इस दौरान बारिश के आसार हैं। इन दो दिनों के दौरान संताल और कोल्हान के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले भी हल्के बादल छाए रहेंगे।

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिन इन जिलों में होगी झमाझम बारिश; IMD का अलर्ट

Jharkhand Weather: रांची समेत राज्य में 13 जुलाई से दो दिन के लिए मानसून सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के सभी हिस्सों में इस दौरान बारिश के आसार हैं। इन दो दिनों के दौरान संताल और कोल्हान के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले भी हल्के बादल छाए रहेंगे। राजधानी समेत राज्य में कहीं-कहीं बारिश भी होगी। इससे अगले तीन दिनों के दौरान तापमान बढ़ सकता है। तत्पश्चात तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, नौ से 12 तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं-कहीं बारिश होगी। जबकि, 13 जुलाई से दो दिनों के लिए मानसून सक्रिय होगा और पूरे राज्य में वर्षा होगी।

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रांची का पारा सामान्य से 4 डिग्री नीचे

पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य रहा। सबसे अधिक तापमान बोकारो का 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री रहा, यह सामान्य तापमान से करीब चार डिग्री नीचे हैं। न्यूनतम पारा 23.6 डिग्री रहा।

इस कारण अच्छी बारिश

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर और आसपास में बना हुआ है। मानसून ट्रफ देश के पश्चिमी भाग स्थित अनुपगढ़, रोहतक, दक्षिण-पश्चिम यूपी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र से लेकर फुरसतगंज, डेहरी, धनबाद, बांकुरा, दीघा होते हुए पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक कायम है।

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इधर, 6 दिन में गेतलसूद डैम का पानी 3 फीट बढ़ा

रांची। सात लाख से अधिक आबादी को पानी उपलब्ध कराने के गेतलसूद डैम का जलस्तर बढ़ गया है। हाल के दिनों में रांची व आसपास में हुई बारिश ने छह दिन में गेतलसूद डैम का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ा दिया है। गुरुवार को इसका जलस्तर 1931.01 फीट रिकॉर्ड किया गया। जुमार, पोटपोटो व स्वर्णरेखा नदी से अच्छी मात्रा में पानी पहुंचा है।

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बता दें कि मानसून की शुरुआत के बाद से झारखंड के अलग-अलग जिलों में तेज बारिश का दौर देखने को मिला है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे झारखंड में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। 2 दिनों तक तेज बारिश के बाद झारखंड का मौसम बदलेगा और पूरे प्रदेश में एक बार फिर से उमसभरी गर्मी देखने को मिली सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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