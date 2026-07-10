झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिन इन जिलों में होगी झमाझम बारिश; IMD का अलर्ट
रांची समेत पूरे झारखंड में 13 जुलाई से दो दिन के लिए मानसून सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के सभी हिस्सों में इस दौरान बारिश के आसार हैं। इन दो दिनों के दौरान संताल और कोल्हान के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले भी हल्के बादल छाए रहेंगे।
Jharkhand Weather: रांची समेत राज्य में 13 जुलाई से दो दिन के लिए मानसून सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के सभी हिस्सों में इस दौरान बारिश के आसार हैं। इन दो दिनों के दौरान संताल और कोल्हान के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले भी हल्के बादल छाए रहेंगे। राजधानी समेत राज्य में कहीं-कहीं बारिश भी होगी। इससे अगले तीन दिनों के दौरान तापमान बढ़ सकता है। तत्पश्चात तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, नौ से 12 तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं-कहीं बारिश होगी। जबकि, 13 जुलाई से दो दिनों के लिए मानसून सक्रिय होगा और पूरे राज्य में वर्षा होगी।
रांची का पारा सामान्य से 4 डिग्री नीचे
पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य रहा। सबसे अधिक तापमान बोकारो का 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री रहा, यह सामान्य तापमान से करीब चार डिग्री नीचे हैं। न्यूनतम पारा 23.6 डिग्री रहा।
इस कारण अच्छी बारिश
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर और आसपास में बना हुआ है। मानसून ट्रफ देश के पश्चिमी भाग स्थित अनुपगढ़, रोहतक, दक्षिण-पश्चिम यूपी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र से लेकर फुरसतगंज, डेहरी, धनबाद, बांकुरा, दीघा होते हुए पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक कायम है।
इधर, 6 दिन में गेतलसूद डैम का पानी 3 फीट बढ़ा
रांची। सात लाख से अधिक आबादी को पानी उपलब्ध कराने के गेतलसूद डैम का जलस्तर बढ़ गया है। हाल के दिनों में रांची व आसपास में हुई बारिश ने छह दिन में गेतलसूद डैम का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ा दिया है। गुरुवार को इसका जलस्तर 1931.01 फीट रिकॉर्ड किया गया। जुमार, पोटपोटो व स्वर्णरेखा नदी से अच्छी मात्रा में पानी पहुंचा है।
बता दें कि मानसून की शुरुआत के बाद से झारखंड के अलग-अलग जिलों में तेज बारिश का दौर देखने को मिला है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे झारखंड में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। 2 दिनों तक तेज बारिश के बाद झारखंड का मौसम बदलेगा और पूरे प्रदेश में एक बार फिर से उमसभरी गर्मी देखने को मिली सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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