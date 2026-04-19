झारखंड में 3 दिन तक लगातार चलेगी हीट वेव, इन जिलों के लिए IMDने जारी किया अलर्ट
झारखंड के करीब दर्जनभर जिलों में सोमवार से तीन दिन तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, पश्चिमी और पूवीं सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, खूंटी के साथ-साथ रांची और इनसे सटे अन्य जिलों में लू का प्रभाव दिख सकता है।
झारखंड के करीब दर्जनभर जिलों में सोमवार से तीन दिन तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, पश्चिमी और पूवीं सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, खूंटी के साथ-साथ रांची और इनसे सटे अन्य जिलों में लू का प्रभाव दिख सकता है। सोमवार से अगले तीन दिनों तक इन जिलों में दो से तीन डिग्री तक अधिकतम चढ़ सकता है।
झारखंड मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान पलामू और आसपास के जिलों में भीषण गर्मी रही। शनिवार को मेदिनीनगर का अधिकतम पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं कोल्हान प्रमंडल के जिलों में भी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। जमशेदपुर में अधिकतम 41.2 डिग्री और न्यूनतम 27.1 डिग्री रहा। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक रहा। रांची का अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम 22.2 डिग्री रहा। 24 घंटों में रांची का पारा करीब दो डिग्री बढ़ा। वहीं न्यूनतम पारा भी डेढ़ डिग्री तक बढ़ा।
साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से श्रीलंका (मन्नार की खाड़ी) तक टर्फ लाइन बनी हुई है। वहीं इसी सिस्टम से मणिपुर तक दूसरा टर्फ लाइन बनी हुई है। यह बिहार, बंगाल, बांग्लादेश के ऊपर से गुजर रहा है। इससे झारखंड में भी गर्मी बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों से लू से सावधान रहने की चेतावनी दी है।
बता दें कि अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में झारखंड का मौसम पूरी तरह बदल गया था। इस दौरान राज्यभर में तेजी से बारिश, तूफानी हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी। अब प्रदेश का मौसम एक बार फिर पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में कल से लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में तेजी से बढ़ोत्तरी भी देखने को मिल रही है।
जमशेदपुर में शनिवार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री रहा।सुबह से ही तेज और चिलचिलाती धूप रही। दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोगों के चेहरा और हाथ जल रहे थे। तेज गर्मी के कारण बाजारों में भीड़ काफी कम रही। लोग सत्तू, आमजोर और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर प्यास बुझाते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को तापमान और बढ़ेगा। गर्म हवा यानी हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि झारखंड के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं और गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर