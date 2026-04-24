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24 घंटे में बदल जाएगा झारखंड का मौसम, तेज आंधी के साथ होगी बारिश; ओलावृष्टि भी होगी

Apr 24, 2026 09:05 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोल्हान के तीनों जिले लू से तप रहे हैं। सुबह से रात तक राहत नहीं मिल रही है। सुबह 7 बजे ही कड़ी धूप हो जा रही है और शाम 5 बजे तक धूप से परेशानी हो रही है।

24 घंटे में बदल जाएगा झारखंड का मौसम, तेज आंधी के साथ होगी बारिश; ओलावृष्टि भी होगी

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ाकोल्हान के तीनों जिले लू से तप रहे हैं। सुबह से रात तक राहत नहीं मिल रही है। सुबह 7 बजे ही कड़ी धूप हो जा रही है और शाम 5 बजे तक धूप से परेशानी हो रही है। वहीं, रात में भी गर्म हवा चल रही है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसांवा में तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटे में चाईबासा और सरायकेला सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, जमशेदपुर में भी पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 24 अप्रैल को इन जिलों में लू के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश की भी संभावना है।

तेज आंधी के साथ होगी बारिश

25 अप्रैल को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 26 और 27 अप्रैल को मौसम में बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं। इस दौरान तेज आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।

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गर्मी बढ़ने के साथ अस्पतालों में लू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इससे खासमहाल सदर अस्पताल में गुरुवार को हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए पांच बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। इससे मरीजों को दिक्कत नहीं होगी।

सदर अस्पताल में ओरएस कॉर्नर खोलने का आदेश सिविल सर्जन ने दिया था। सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल के आदेश पर सर्विलांस पदाधिकारी ने सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को पत्र भेजकर हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बेड निर्धारित करने और तत्काल सूचना देने का सुझाव दिया है। इससे सर्विलांस टीम लू के मरीजों की मॉनिटरिंग कर सकेगी। भीषण गर्मी से उल्टी, बुखार और सिर दर्द के मरीजों की संख्या एमजीएम और सदर अस्पताल में बढ़ी है।

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स्वास्थ्य विभाग की सलाह

राज्य स्वास्थ्य मुख्यालय ने पत्र भेजकर अस्पतालों में गर्मी से बचाव का उपाय करने और लोगों को जागरूक करने का आदेश दिया था। इसके बाद सर्विलांस टीम जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र स्थित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर रही है। टीम दवा, स्लाइन, ओआरएस और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की जांच कर रही है। सर्विलांस टीम के डॉ. असन ने बताया कि गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लोग खाली पेट धूप में न निकलें। पर्याप्त पानी पिएं। धूप में जाने से बचें। छाता या टोपी का इस्तेमाल करें। नींबू पानी या नारियल पानी का सेवन करें। हल्का और ताजा भोजन करें।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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