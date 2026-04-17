Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 4 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट; आग उगलेगा सूरज
झारखंड के कुछ हिस्सों में 19 और 20 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में बताया गया है कि इसमें अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है।
Jharkhand Weather: झारखंड के कुछ हिस्सों में 19 और 20 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में बताया गया है कि इसमें अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में राज्य भर में तापमान 33.5 से 41.8 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इस दौरान मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
इन जिलों में चलेगी हीटवेव
झारखंड मौसम विभाग ने बताया कि जिन जिलों में हीट वेव चलने की आशंका है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां शामिल हैं। आईएमडी में उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि मौसम शुष्क रहेगा और कल से अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। इन सात जिलों के लिए ऊष्म लहर के संबंध में 'येलो' चेतावनी जारी की गई है।
इन जिलों में पड़ेगी भीषण गर्मी
उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के चार जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में 19 अप्रैल को भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। 20 अप्रैल को इन चार जिलों के अलावा, राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है।
कहां ज्यादा तापमान
पिछले 24 घंटों में पलामू के डाल्टनगंज में सबसे अधिक तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद रांची के हिनू में 37.7 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 37.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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