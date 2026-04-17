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Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 4 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट; आग उगलेगा सूरज

Apr 17, 2026 11:02 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के कुछ हिस्सों में 19 और 20 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में बताया गया है कि इसमें अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है।

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 4 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट; आग उगलेगा सूरज

Jharkhand Weather: झारखंड के कुछ हिस्सों में 19 और 20 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में बताया गया है कि इसमें अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में राज्य भर में तापमान 33.5 से 41.8 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इस दौरान मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

इन जिलों में चलेगी हीटवेव

झारखंड मौसम विभाग ने बताया कि जिन जिलों में हीट वेव चलने की आशंका है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां शामिल हैं। आईएमडी में उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि मौसम शुष्क रहेगा और कल से अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। इन सात जिलों के लिए ऊष्म लहर के संबंध में 'येलो' चेतावनी जारी की गई है।

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इन जिलों में पड़ेगी भीषण गर्मी

उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के चार जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में 19 अप्रैल को भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। 20 अप्रैल को इन चार जिलों के अलावा, राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है।

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कहां ज्यादा तापमान

पिछले 24 घंटों में पलामू के डाल्टनगंज में सबसे अधिक तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद रांची के हिनू में 37.7 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 37.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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