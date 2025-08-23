झारखंड में भारी बारिश का कहर! 5 लोगों की मौत; दर्जनों घायल

झारखंड में मौसम का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण हुए अलग-अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। इन घटनाओं में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए वहीं एक व्यक्ति लापता है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात सरायकेला-खरसावां जिले में एक मकान ढहने से एक महिला और उसके सात वर्षीय बेटे की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि राजनगर प्रखंड के दांडू गांव में हुई इस घटना में आठ लोग घायल भी हो गए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए राजनगर के बीडीओ मलय दास ने कि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान महिला और उसके बेटे की मौत हो गई वहीं संतोष लोहार नामक व्यक्ति का कच्चा मकान गिरने से आठ अन्य लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब संतोष के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे।