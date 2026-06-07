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झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 43 डिग्री पार जाएगा तापमान; कब बदलेगा मौसम

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेस में भीषण गर्मी को लेकर लोगों को चेताया है। मौसम विभाग के अनुसार, जल्द ही तापमान में 6-8 डिग्री तक की बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 43 डिग्री पार जाएगा तापमान; कब बदलेगा मौसम

Jharkhand Weather Forecaste: आने वाले सप्ताह में रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में गर्मी और बेचैनी काफी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह मौसम में बदलाव होगा और आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

दिन में पारा 43° के पार, रात में उड़ेगी नींद

इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। वहीं, रात के न्यूनतम तापमान में भी 4 से 6 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे न्यूनतम पारा 25 से 29 डिग्री के बीच रह सकता है। रात में इस बढ़े हुए तापमान के कारण होने वाली चिपचिपी गर्मी लोगों की नींद उड़ा सकती है।

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मेदिनीनगर सबसे ज्यादा गर्म रहा

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताया कि राजधानी रांची समेत राज्य में शनिवार को बादल छाए रहने से दिन के तापमान में एक से तीन डिग्री तक कमी आयी। रांची का अधिकतम तापमान 34.9 और न्यूनतम 24.2 डिग्री रहा। वहीं, राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम मेदिनीनगर का 37.6 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान भी सर्वाधिक 27.9 डिग्री रहा। अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री तक वृद्धि हो सकती है।

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मौसम क्यों ले रहा करवट

राज्य में शनिवार को दोपहर बाद रांची समेत अधिकांश हिस्सो में बादल छाए रहे। रविवार को भी बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं छिटपुट बारिश होगी। लेकिन बादल छंटने के बाद गर्मी तेजी से बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपरी वातावरण में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इससे एक टर्फ लाइन तेलंगाना राज्य तक गुजर रहा है। इसके चलते बादल छाए रहेंगे।

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नम हवा बढ़ाएगी उमस का गर्मी, 5 डिग्री अधिक पारा

मौसम विभाग ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के बाद दक्षिणी दिशा से लगातार नम हवाएं आ रही हैं, जिससे वातावरण में भारी नमी बनी रहेगी। इस नमी के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से 4 से 5 डिग्री अधिक गर्मी का एहसास होगा। दरअसल, गर्म मौसम में नमी बढ़ जाने से हवा अधिक गर्म महसूस होती है और लोग पसीने से तरबतर होने लगते हैं।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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