झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट! तीन दिन लगातार होगी बारिश; येलो अलर्ट जारी

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 17 Sep 2025 06:42 AM
Jharkhand Weather: रांची समेत झारखंड में अगले तीन दिनों के दौरान भी बारिश होने के आसार व्यक्त किए गए हैं। जबकि राज्य के उत्तरी भाग स्थित जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जबकि शेष झारखंड में एक से दो बार हल्की बारिश होने की संभावना है। आइए जानते हैं पूरे झारखड के मौसम का हाल।

झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि बुधवार को पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, दुमका और धनबाद में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 79.2 मिमी बारिश हुई। वहीं दुमका में 79, पाकुर में 69, गढ़वा में 55.5, बोकारो में 50.6 मिमी, जामतारा 50.4, धनबाद 49.8, हजारीबाग 40.0, लोहरदगा 39.5 मिमी समेत अन्य राज्यों में बारिश हुई। वहीं रांची में पिछले 24 घंटों के दौरान 23.6 मिमी बारिश हुई।

राज्य में एक जून से लेकर अब तक 1113.9 मिमी बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य वर्षा 927.9 सामान्य से 20 फीसदी अधिक है। वहीं रांची में इस अवधि में 1413.5 मिमी बारिश हो चुकी है, जो कि 944.8 मिमी से 50 फीसदी अधिक है। राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे हैं। रांची का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री रहा। यह पिछले 24 घंटों की तुलना में 2.5 डिग्री कम है। जबकि न्यूनतम तापमान 21.8 मिमी दर्ज किया गया। वहीं राज्य में गोड्डा का अधिकतम तापमान सर्वाधिक 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब है।

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटों के 11 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है।