धनतेरस पर कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, IMD ने बताया
दीपावली से पहले मौसम के मेहरबान होने से राजधानी रांची के बाजारों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। बुधवार को आसमान साफ रहने और बारिश की आशंका नहीं होने से धनतेरस पर खरीदारी के लिए लोगों के घरों से निकलने का अनुकूल माहौल बनने लगा। इसका सीधा फायदा कारोबारियों को मिलने की उम्मीद है।
दीपावली से पहले मौसम के मेहरबान होने से राजधानी रांची के बाजारों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। बुधवार को आसमान साफ रहने और बारिश की आशंका नहीं होने से धनतेरस पर खरीदारी के लिए लोगों के घरों से निकलने का अनुकूल माहौल बनने लगा। इसका सीधा फायदा कारोबारियों को मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में मुरासु तूफान का असर कम हो गया है। गुरुवार से राज्य के शेष जिलों में बादल कम होंगे और मौसम साफ होने का अनुमान है। इस दिन रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में कुहासा छाने की आशंका है।
बोनस और ऑफरों से बाजार में बढ़ेगी खरीदारी
धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजार में बोनस, बचत और आकर्षक ऑफरों का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए कारोबारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऑटोमोबाइल में प्रीमियम गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक मांग बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में आधुनिक तकनीक वाले उपकरण ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट और ज्वेलरी पर मिल रहे ऑफर से सर्राफा बाजार में भी खरीदारी का उत्साह है। कारोबारियों को उम्मीद है कि धनतेरस के दिन बाजार में अच्छी बिक्री होगी।
जमीन-मकान की रजिस्ट्री का क्रेज 110 स्लॉट बुक
रांची। धनतेरस पर जमीन, मकान और फ्लैट अपने नाम कराने को लेकर राजधानी में लोगों में खासा उत्साह है। शुभ मुहूर्त में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए लोग जिला अवर निबंधन कार्यालय में पहले से स्लॉट बुक करा रहे हैं। छह नवंबर को धनतेरस के दिन रजिस्ट्री कराने के लिए बुधवार की देर शाम तक 110 लोग अग्रिम बुकिंग करा चुके थे। एक दिन में अधिकतम 130 डीड की रजिस्ट्री का स्लॉट निर्धारित है। ऐसे में तय सीमा के मुकाबले अब महज 20 स्लॉट ही शेष बचा है। धनतेरस को सोना-चांदी और वाहन खरीदने के साथ जमीन-मकान खरीदने के लिए भी शुभ माना जाता है। इसी मान्यता के कारण कई लोग इस दिन संपत्ति की रजिस्ट्री कराकर उसे अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं।
कचहरी के मुख्य कार्यालय में सबसे अधिक रजिस्ट्री
रांची जिले में जमीन और संपत्ति के निबंधन के लिए चार कार्यालय हैं। इनमें कचहरी स्थित मुख्य जिला निबंधन कार्यालय में सबसे अधिक रजिस्ट्री होती है। इसके बाद हिनू स्थित ग्रामीण निबंधन कार्यालय में लोगों की भीड़ जुटती है। धनतेरस के दिन भी इन दोनों कार्यालयों में अधिक संख्या में डीड की रजिस्ट्री होने की संभावना है। शुभ दिन पर संपत्ति का निबंधन कराने के लिए लोग पहले से स्लॉट सुनिश्चित कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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