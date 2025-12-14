झारखंड में पड़ रहा भीषण कुहासा, रांची तक नहीं आ पाई फ्लाईट; अगले 5 दिन का हाल

संक्षेप: झारखंड के अलग-अलग जिलों में अब ठंड के साथ कुहासे का असर भी दिखने लगा है। सुबह के वक्त कुहासा अब घना होने लगा है। शनिवार को घने कुहासे का असर यहां से सुबह के दौरान उड़ान भरने वाले विमानों पर भी पड़ा है।

झारखंड के अलग-अलग जिलों में अब ठंड के साथ कुहासे का असर भी दिखने लगा है। सुबह के वक्त कुहासा अब घना होने लगा है। शनिवार को घने कुहासे का असर यहां से सुबह के दौरान उड़ान भरने वाले विमानों पर भी पड़ा। सुबह में दिल्ली से रांची आ रहा विमान डायवर्ट होकर भुवनेश्वर चला गया। वहीं दो विमान इसके छंटने के बाद दो घंटे विलंब से आए। मौसम विभाग के अनुसार, आनेवाले दिनों में कुहासा और घना होगा। अगले पांच दिनों तक इसका असर कायम रहेगा।

रांची में शनिवार को सुबह के दौरान कुहासे की दृश्यता 500 से भी कम रही। इसके कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई। वही स्थित राज्य में देवघर और जमशेदपुर में भी रही। जमशेदपुर में कुहासे की दृश्यता 500 मीटर और दे‌वघर में यह 700 मीटर की रही।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में ठंड की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। सर्द हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होंगे। उनके मुताबिक अगले छह दिनों के दौरान कुहासा के घने होने का पूर्वानुमान है। झारखंड के विभिन्न भागों में शाम ढलने के बाद से ही कुहासे का असर हो सकता है।

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। रांची का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रहा। वहीं राज्य में सबसे ठंडा शहर गुमला का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री रहा। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान भी सामान्य से दो से तीन डिग्री नीचे चल रहे हैं। न्यूनतम तापमान गिरने से कुहासा के साथ सुबह के दौरान भी कनकनी सताएगी।