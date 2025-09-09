झारखंड वाले ध्यान दें! अगले 4 दिन आंधी-बारिश का येलो अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

पूरा झारखंड पांच दिनों तक तूफान की चपेट में रहेगा। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 13 सितंबर तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान राज्य के कुछ जिलों में तेज हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार अधिकतम 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी। साथ ही वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है।

कई जगहों पर बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, मौसम में ये बदलाव उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, ओडिशा और उत्तर आंध्रप्रदेश के 1.5 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि समुद्र तल पर मानसून ट्रफ इस समय दक्षिण पाकिस्तान और उससे लगे राजस्थान, कच्छ, कोटा, ओराई, सिद्धार्थनगर, रांची, दीघा होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में राज्य में मानसून सक्रिय रहा। कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई।