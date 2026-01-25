झारखंड में तेजी से चढ़ेगा तापमान, 3 दिन में 4 डिग्री जाएगा ऊपर, बढ़ेगी गर्मी

संक्षेप: झारखंड में शनिवार को मौसम में सुधार हुआ। इससे दिन के दौरान पिछले दो दिनों से गिर रहे न्यूनतम में वृद्धि हुई। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया। यह पिछले 24 घंटे में करीब 3 डिग्री ऊपर गया है। वहीं, कांके 5.7 डिग्री के साथ राज्य में सबसे कम तापमान रहा।

झारखंड में शनिवार को मौसम में सुधार हुआ। इससे दिन के दौरान पिछले दो दिनों से गिर रहे न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया। यह पिछले 24 घंटे में करीब 3 डिग्री ऊपर गया है। वहीं, कांके 5.7 डिग्री के साथ राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले तीन दिन में रात के न्यूनतम व अधिकतम तापमान में और 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है।

राज्य में शनिवार को दिन में मौसम खुला रहा। हालांकि सुबह में हल्का कुहासा देखने को मिला। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया है। चाईबासा का पारा सबसे अधिक 32 डिग्री के पास रहा। मेदिनीनगर, कोल्हान, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि जिलों में 30 के करीब पहुंचे अधिकतम ने गर्मी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि होगी।