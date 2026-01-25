Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather forecast temperature will rise fast in state
झारखंड में तेजी से चढ़ेगा तापमान, 3 दिन में 4 डिग्री जाएगा ऊपर, बढ़ेगी गर्मी

झारखंड में तेजी से चढ़ेगा तापमान, 3 दिन में 4 डिग्री जाएगा ऊपर, बढ़ेगी गर्मी

संक्षेप:

झारखंड में शनिवार को मौसम में सुधार हुआ। इससे दिन के दौरान पिछले दो दिनों से गिर रहे न्यूनतम में वृद्धि हुई। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया। यह पिछले 24 घंटे में करीब 3 डिग्री ऊपर गया है। वहीं, कांके 5.7 डिग्री के साथ राज्य में सबसे कम तापमान रहा।

Jan 25, 2026 06:38 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में शनिवार को मौसम में सुधार हुआ। इससे दिन के दौरान पिछले दो दिनों से गिर रहे न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया। यह पिछले 24 घंटे में करीब 3 डिग्री ऊपर गया है। वहीं, कांके 5.7 डिग्री के साथ राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले तीन दिन में रात के न्यूनतम व अधिकतम तापमान में और 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राज्य में शनिवार को दिन में मौसम खुला रहा। हालांकि सुबह में हल्का कुहासा देखने को मिला। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया है। चाईबासा का पारा सबसे अधिक 32 डिग्री के पास रहा। मेदिनीनगर, कोल्हान, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि जिलों में 30 के करीब पहुंचे अधिकतम ने गर्मी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि होगी।

पश्चिमी विक्षोभ का दिखाई देगा असर

रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 26-27 को भी तापमान में उतार-चढ़ाव होगा। 28 को फिर कमी आएगी। दो दिन इसका असर रहेगा। 29 से फिर पारा चढ़ेगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में मेदिनीनगर का न्यूनतम पारा 8.7 डिग्री रहा। वहीं खूंटी का न्यूनतम 6.4 डिग्री दर्ज किया गया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Jharkhand Weather Weather
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।