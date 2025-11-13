झारखंड में 3 दिन बड़ी मुसीबत, इन जिलों में चलेगी भीषण शीतलहर; तेजी से गिरेगा तापमान
संक्षेप: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भीषण शीतलहर का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है।
Jharkhand Cold Wave: राजधानी समेत झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में बुधवार को तापमान गिरने का सिलसिला जारी रहा। राज्य में 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की कमी आई है। राज्य में गुमला का तापमान सबसे कम 7.2 डिग्री रहा। छह जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब आ चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान एक डिग्री नीचे गिरा है। यहां का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री रहा। वहीं, खूंटी का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री गिरकर 8.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, सर्द हवा के कारण अधिकतम तापमान में कमी आ रही है।
इन जिलों में चलेगी शीतलहर
अगले तीन दिनों के दौरान पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के अंदर केवल चाईबासा को छोड़कर अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया है। इससे धूप होने के बावजूद घर के अंदर सर्दी लग रही है। राज्य में रांची समेत छह जिलों का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के करीब है। इसमें लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची, गुमला और बोकारो शामिल है।
सर्द हवाओं का सीधा प्रवेश
राज्य में उत्तर की सर्द हवा सीधे प्रवेश कर रही है। इस हवा के कारण ही तापमान में कमी आ रही है। आसमान और मौसम पूरी तरह साफ होने के कारण सर्द हवा से जनजीवन सिहर रहा है। रात से लेकर सुबह तक कनकनी बनी हुई है। जबकि दिन में खिली धूप कुछ राहत दे रही है। अगले तीन दिनों के दौरान यह स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान बदलाव की संभावना कम है। तापमान व नीचे गिर सकता है।
झारखंड के मौसम की जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले तीन दिनों के दौरान शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार बढ़ने से इस दौरान न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं शीतलहर रहेगी।