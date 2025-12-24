तेजी से गिरेगा झारखंड का तापमान, बढ़ जाएगी ठंड; एक खुशखबरी
राजधानी समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में बुधवार से कुहासा कम होने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन, राज्य के उत्तर-पूर्व स्थित संताल और दक्षिण-पूर्व स्थित कोल्हान के सभी जिलों में घना कुहासा छाने की चेतावनी जारी की गई है।
राजधानी समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में बुधवार से कुहासा कम होने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन, राज्य के उत्तर-पूर्व स्थित संताल और दक्षिण-पूर्व स्थित कोल्हान के सभी जिलों में घना कुहासा छाने की चेतावनी जारी की गई है। पलामू, उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कुहासा कम होने से न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री कमी आ सकती है।
रांची का अधिकतम तापमान 23.2 और न्यूनतम 9.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, लोहरदगा में ठंड सबसे अधिक रही। यहां पारा 5.4 डिग्री दर्ज किया गया। कांके क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ठंडा रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हवा की गति 2.6 किमी प्रतिघंटे रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रमेश कुमार के अनुसार न्यूनतम तापमान अभी ठंड रहेगा और शीतलहर बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत राज्य के कई जिलों में बुधवार से कुहासा का प्रकोप कम होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मंगलवार को भी कुहासा का असर रहा। रांची में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। वहीं, पलामू में 300 मीटर, देवघर में 400 मीटर और जमशेदपुर में 700 मीटर की दृश्यता रही। इससे रांची से विमान सेवाएं बाधित हुईं। 14 विमान घंटों विलंब से पहुंचे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेंगलुरु-रांची और दिल्ली-रांची समेत तीन अन्य विमानों को स्थगित कर दिया गया। रांची एयरपोर्ट पर करीब 11.30 बजे विमानों की आवाजाही शुरू हुई।