तेजी से गिरेगा झारखंड का तापमान, 2 डिग्री तक गिरेगा; IMD अपडेट

संक्षेप: रांची समेत पूरे झारखंड का तापमान तेजी से गिरने वाला है। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री उतार-चढ़ाव होने का सिलसिला जारी रहेगा। 12 दिसंबर के बाद कुहासा का प्रकोप बढ़ने वाला है।

रांची समेत पूरे झारखंड का तापमान तेजी से गिरने वाला है। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री उतार-चढ़ाव होने का सिलसिला जारी रहेगा। 12 दिसंबर के बाद कुहासा का प्रकोप बढ़ेगा। सर्द हवाओं की गति के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत राज्य में अगले दो दिन तापमान में एक से दो डिग्री की कमी आएगी। लेकिन, इसके बाद फिर इसमें मामूली वृद्धि होगी। 12 के बाद दिन के पहले पूर्वार्द्ध में कुहासा रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला सबसे ठंडा शहर रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में मेदिनीनगर, हजारीबाग और खूंटी का तापमान दस डिग्री से नीचे रहा। संताल में कुहासा का प्रकोप गहराने लगा है। देवघर में सुबह में सबसे अधिक कुहासा छाया रहा। देवघर में सुबह के दौरान विजिबिलिटी 500 तक दर्ज की गई। वहीं, संताल के अन्य जिलों में भी सुबह के दौरान कुहासा छाया रहा।

कांके क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ठंडा बना रहा। नौ दिसंबर को अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर मंगलवार को 5.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। क्षेत्र में वर्षा 0.0 मिमी रही, जिससे हवा में शुष्कता बनी रही। हवा की गति 1.4 किमी प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई, इसके कारण ठंडी हवा चलने से मौसम में ठिठुरन महसूस की गई। दूसरी ओर, मैकलुस्कीगंज में तापमान का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह यहां का न्यूनतम तापमान गिरकर छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह साढ़े पांच बजे गोर्डन गेस्ट हाउस में बॉबी गोर्डन ने अपने घर में लगे तापमान यंत्र में यह माप दर्ज की। वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा।