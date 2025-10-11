झारखंड में ठंड की दस्तक, तेजी से गिरेगा तापमान; IMD अपडेट

Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश के बाद राज्य के कई इलाकों में आसमान साफ हो गया है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

लातेहार जिले में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। वहीं गोड्डा में सबसे अधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। राजधानी रांची में पूरे दिन तेज और चुभती धूप रही, जिससे लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत पलामू जिले में सबसे ज्यादा 20 मिमी बारिश हुई, जहां दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

रांची मौसम केंद्र ने बताया कि अगले 24 घंटों में राज्य से मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले झारखंड के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी जिलों से बादल हटने लगेंगे। 1 से 9 अक्टूबर के बीच झारखंड मेंऔसतन 38.0 मिमी की तुलना में 66.7 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 75 प्रतिशत अधिक है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कुछ जिलों में ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ में सामान्य से कम बारिश हुई।