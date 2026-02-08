झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर, अचानक तेजी से गिरा तापमान; अगले 4 दिन का क्या हाल
Jharkhand Weather Forecast: झारखंड का मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। सर्द हवा चलने से राज्य में तापमान सामान्य से नीचे चला गया। स्थिति ये है कि न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे आ चुका है। रांची, जमशेदपुर को छोड़ अधिकांश जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। गुमला का सबसे कम तापमान 5 डिग्री रहा। रांची समेत राज्य में 9 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा और आसमान में बादल छाएंगे। यह सिलसिला अगले चार दिन जारी रहेगा। हालांकि इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में स्थिति में बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि सर्द हवा जारी रहेगी। इस बीच बारिश की संभावना नहीं है।
मौसम में क्यों हो रहा बदलाव
रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि नौ फरवरी को एक नये पश्चिमी विक्षोभ ने देश के उत्तरी हिस्से में दस्तक दी है। इसके चलते एक बार फिर मौसम में उतार-चढ़ाव हो रहा है। बादल छंटने के बाद फिर तापमान नीचे आएगा और ठंड का अहसास होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि बादल छाने के साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में सुबह में कुहासा छा सकता है।
रांची का न्यूनतम पारा सामान्य से एक डिग्री नीचे
रांची का न्यूनतम पारा 10.8 डिग्री और अधिकतम 24.4 डिग्री रहा। यहां पिछले 24 घंटों में तापमान में विशेष अंतर नहीं आया। मौसम विभाग के अनुसार रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम है। जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के करीब है।
न्यूनतम तापमान
गुमला 5.0
खूंटी 5.7
सिमडेगा 6.9
मेदिनीनगर 7.1
हजारीबाग 8.6
सरायकेला 8.6
पाकुड़ 9.6
लोहरदगा 9.8
