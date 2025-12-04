झारखंड में दिखेगा शीतलहर का कहर! 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान; IMD अलर्ट

संक्षेप: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड का मौसम बदलने वाला है। राज्य में अगले 24 घंटे के बाद पश्चिमी और मध्य भाग में सुबह के समय कुहासा छाने के साथ शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव से आगामी 10 दिन तक वातावरण में कनकनी बनी रहेगी। शीतलहर का प्रभाव पांच व छह दिसंबर को रहेगा। सात दिसंबर के बाद आसमान में हल्के बादल छाएंगे।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पलामू संभाग समेत उत्तरी हिस्सों पर इन बादलों के छाए रहने से मौसम में उतार चढ़ाव होगा। लेकिन इसके दो-तीन दिन बाद बादल छंटने के साथ उत्तर दिशा की सर्द हवा की रफ्तार कनकनी और ठंड को बढ़ा देगी। पांच-छह दिसंबर को रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के दौरान कुहासा बढ़ने से दृश्यता में कमी आएगी। बुधवार को राज्य में सुबह के समय जमशेदपुर में दृश्यता सबसे कम एक हजार मीटर की रही।