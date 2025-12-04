Hindustan Hindi News
झारखंड में दिखेगा शीतलहर का कहर! 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान; IMD अलर्ट

झारखंड में दिखेगा शीतलहर का कहर! 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान; IMD अलर्ट

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

Thu, 4 Dec 2025 07:08 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Jharkhand Weather Forecast: झारखंड का मौसम बदलने वाला है। राज्य में अगले 24 घंटे के बाद पश्चिमी और मध्य भाग में सुबह के समय कुहासा छाने के साथ शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव से आगामी 10 दिन तक वातावरण में कनकनी बनी रहेगी। शीतलहर का प्रभाव पांच व छह दिसंबर को रहेगा। सात दिसंबर के बाद आसमान में हल्के बादल छाएंगे।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पलामू संभाग समेत उत्तरी हिस्सों पर इन बादलों के छाए रहने से मौसम में उतार चढ़ाव होगा। लेकिन इसके दो-तीन दिन बाद बादल छंटने के साथ उत्तर दिशा की सर्द हवा की रफ्तार कनकनी और ठंड को बढ़ा देगी। पांच-छह दिसंबर को रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के दौरान कुहासा बढ़ने से दृश्यता में कमी आएगी। बुधवार को राज्य में सुबह के समय जमशेदपुर में दृश्यता सबसे कम एक हजार मीटर की रही।

अगले चार दिन में न्यूनतम पारा चार डिग्री तक गिरेगा

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में चार डिग्री तक की और गिरावट आ सकती है। लेकिन सात से लेकर नौ दिसंबर तक पारा में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद सर्द हवा के चलते तापमान में फिर गिरावट आने की संभावना है। तापमान में यह परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा।

