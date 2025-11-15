Hindustan Hindi News
झारखंड में पड़ेगा ठंड का कहर! 12 जिलों में चलेगी शीतलहर; IMD ने क्या बताया

संक्षेप: झारखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने वाला है। राजधानी समेत राज्य में शनिवार से न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। राजधानी में पारा नौ डिग्री के करीब रह सकता है। जबकि, राज्य के पश्चिमी जिलों में ठंड का प्रकोप बना हुआ है।

Sat, 15 Nov 2025 07:29 AM
Jharkhand Cold Wave: झारखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है। राजधानी समेत राज्य में शनिवार से न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। राजधानी में पारा नौ डिग्री के करीब रह सकता है। जबकि, राज्य के पश्चिमी जिलों में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। रांची समेत छह जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे आ चुका है।

मौसम विभाग के अनुसार, 16 के बाद ठंड से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। सोमवार से राज्य के मौसम में बदलाव आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, सर्द हवा के आगमन में अगले दो दिनों के दौरान कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके प्रभाव से अगले दो से तीन दिनों के दौरान राज्य के 12 जिलों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और रांची जिला में कहीं-कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है।

राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में और कमी आयी है। रांची का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे की तुलना में एक डिग्री और नीचे उतर गया है। यहां न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य न्यूनतम से चार डिग्री कम है। राज्य में खूंटी का तापमान सबसे कम 7 रहा। सिमडेगा, हजारीबाग, लोहरदगा, मेदिनीनगर, लातेहार आदि जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। राज्य में गोड्डा का न्यूनतम सबसे अधिक 14 डिग्री दर्ज किया गया।

जिला पारा

रांची 9.0

सिमडेगा 7.3

खूंटी 7.0

जिला पारा

लोहरदगा 9.7

हजारीबाग 9.9

मेदिनीनगर 9.3

मौमस वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले दो दिन के दौरान रांची समेत कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। हवा की गति बढ़ने से न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना है। 16 के बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इससे तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है।

Jharkhand Weather Jharkhand News Weather News
