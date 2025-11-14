झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इस बार पड़ेगी भीषण ठंड; क्या है वजह

संक्षेप: झारखंड में पिछले नवबंर की तुलना में इस बार कनकनी और ठंड काफी बढ़ गई है। इस बार तापमान काफी नीचे गिर गया है। पिछले साल की तुलना इस बार न्यूनतम तापमान सात डिग्री नीचे चल रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है।

Jharkhandd Weather Forecast: झारखंड में पिछले नवबंर की तुलना में इस बार कनकनी और ठंड काफी बढ़ गई है। इस बार तापमान काफी नीचे गिर गया है। पिछले साल की तुलना इस बार न्यूनतम तापमान सात डिग्री नीचे चल रहा है। अधिकतम तापमान भी पिछले साल के मुकाबले तीन से चार डिग्री तक कम है।

पिछले साल के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि नवंबर में सामान्य रूप से ठंड पड़ती रही है। गत नवंबर में इन दिनों न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक चल रहा था। मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत राज्य में अगले दो दिन कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, नवंबर माह में रांची का न्यूनतम तापमान का औसत 13.8 और अधिकतम 27.1 डिग्री रहा है। पलामू का न्यूनतम तापमान 14.7 और अधिकतम सामान्य से औसत 29.8 डिग्री है। लेकिन, इस साल रांची, मेदिनीनगर समेत अधिकांश जिलों के तापमान नीचे हैं।

मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री नीचे 10.4 डिग्री पर रहा। जबकि, अधिकतम तापमान भी 25.2 डिग्री है, जो सामान्य तापमान से दो डिग्री कम है। वहीं, मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 10.1 और अधिकतम 29.6 डिग्री सेल्सियस है। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में खूंटी का न्यूनतम राज्य में सबसे कम रहा। यहां न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री दर्ज किया गया। इस कारण ठंड अधिक रही।

इस साल समय से पहले पश्चिमी विक्षोभ मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान राज्य के पश्चिमी जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा समेत रांची और खूंटी में भी कहीं-कहीं शीतलहर चलने की सं‌भावना है। विभाग के मुताबिक, जलवायु में लगातार हो रहे बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन, इस बार समय से पहले ही पश्चिमी विक्षोभ के आने और हिमालय में बर्फबारी होने के कारण झारखंड में समय से पहले ही कनकनी शुरू हो चुकी है। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ नवंबर के अंतिम दिनों या फिर दिसंबर से इसके आने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन, इस बार समय से पहले ही पश्चिमी विक्षोभ के आने और हिमालय में बर्फबारी होने के कारण झारखंड समय से पहले ही सर्द हो चुका है। इस कारण ठंडी हवाएं झारखंड की ओर रुख कर रही हैं, जिससे कनकनी लग रही है।

पिछले दो सालों में 13 नवंबर को न्यूनतम तापमान जिले 2023 2024 2025

रांची 17.0 17.0 10.4

जमशेदपुर 19.4 18.8 12.6

मेदिनीनगर 18.5 18.0 10.1

बोकारो 18.1 18.5 11.5

देवघर 16.8 18.9 13.6