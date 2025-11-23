Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather forecast severe cold is predicted next week
झारखंड में तेजी से गिरेगा तापमान, पड़ेगी भीषण ठंड; IMD ने क्या बताया

झारखंड में तेजी से गिरेगा तापमान, पड़ेगी भीषण ठंड; IMD ने क्या बताया

संक्षेप:

झारखंड राज्य में ठंड के बढ़ने के आसार है लेकिन किसी बड़ी मौसमी प्रणाली का असर नहीं है। यहां रांची मौसम कार्यालय के अनुसार उत्तर-पश्चिमी से पश्चिमी हवाएं लगातार सक्रिय हैं, जिसके चलते पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे झारखंड में मौसम शुष्क बना रहा।

Sun, 23 Nov 2025 01:38 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड राज्य में ठंड के बढ़ने के आसार है लेकिन किसी बड़ी मौसमी प्रणाली का असर नहीं है। रांची मौसम कार्यालय के अनुसार उत्तर-पश्चिमी से पश्चिमी हवाएं लगातार सक्रिय हैं, जिसके चलते पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे झारखंड में मौसम शुष्क बना रहा। साहेबगंज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुमला का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में रेकॉर्ड किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर-नीचे रहा। सुबह के समय आर्द्रता 80 से 95 प्रतिशत तक पहुंची। आने वाले दिनों में भी सुबह हल्की धुंध या कोहरा छाने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि, दिन के समय आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने से मौसम आरामदायक रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में किसी तरह की चेतावनी जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौसम सामान्य बना रहेगा।

23 से 26 नवंबर के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में 8 से 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। कोडरमा, चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से घटकर 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजधानी रांची, हजारीबाग और रामगढ़ में भी ठंड में वृद्धि होगी, जहां अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री तक आने की संभावना है। उत्तरी-पूर्वी जिलों धनबाद, देवघर, गिरिडीह और दुमका में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की कमी दर्ज की जा सकती है। दक्षिणी झारखंड में भी ठंड धीरे-धीरे बढ़ेगी।

मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, गुमला और कोडरमा में सुबह के वक्त हल्का कोहरा और धुंध बने रहने की संभावना है। वहीं दक्षिणी जिलों जमशेदपुर, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भी सुबह दृश्यता प्रभावित हो सकती है। उत्तर-पश्चिमी जिलों गढ़वा, पलामू और लातेहार में भी मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह हल्की धुंध छा सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 नवंबर को सुबह हल्की धुंध और दिन में छिटपुट बादल दिखाई दे सकते हैं, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। शाम के वक्त कई इलाकों में आर्द्रता घटकर 40 से 60 प्रतिशत तक आने से मौसम शुष्क रहेगा। विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि बदलते तापमान को देखते हुए गर्म कपड़ों की तैयारी कर लें, क्योंकि 24 नवंबर के बाद पूरे राज्य में कनकनी महसूस होगी और ठंड में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी रहेगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Jharkhand Weather
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।